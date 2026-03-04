Jumătate de Kim Jong Un zâmbitor, cu o mână în buzunarul de la pardesiu: Prima statuie a liderului nord-coreean, dezvelită oficial

Astfel de onoruri sunt de obicei rezervate liderilor decedaţi, ceea ce face ca sculptura lui Kim Jong Un să fie „foarte neobişnuită”. Sursa foto: Captură video CNN

Coreea de Nord a dezvelit recent o statuie a liderului său, Kim Jong Un, a anunţat miercuri Ministerul Unificării din Coreea de Sud, o onoare rezervată de obicei membrilor decedaţi ai dinastiei, potrivit unui expert, relatează AFP, preluată de Agerpres și CNN.



Ministerul Unificării din Coreea de Sud, care gestionează relaţiile intercoreene pentru Seul, a declarat că televiziunea de stat nord-coreeană a difuzat recent imagini cu o sculptură care înfăţişează jumătate din corpul lui Kim Jong Un, zâmbind, cu mâna dreaptă în buzunarul hainei.



Conform ministerului, aceasta este prima astfel de reprezentare a actualului lider.



„O statuie a liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost prezentată recent la Televiziunea Centrală Coreeană şi, din câte ştim, aceasta este prima dată când a fost identificată”, a precizat miercuri ministerul.



Coreea de Nord este presărată cu statui enorme care îi venerează pe bunicul lui Kim Jong Un, Kim Ir Sen, şi pe tatăl său, Kim Jong Il, primii doi membri ai dinastiei familiale care au condus ţara.



Potrivit lui Lim Eul-chul de la Institutul de Studii pentru Orientul Îndepărtat de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud, astfel de onoruri sunt de obicei rezervate celor decedaţi, ceea ce face ca sculptura lui Kim Jong Un să fie „foarte neobişnuită”.



„Această statuie este deosebit de specială deoarece este foarte neobişnuit ca regimul să creeze o efigie care glorifică un lider în viaţă”, a declarat el pentru AFP. În 2019, liderul chinez Xi Jinping a oferit Coreei de Nord un bust al lui Kim Jong Un în timpul unei vizite la Phenian.