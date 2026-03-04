"Telefonul secret dintre Trump și Netanyahu a schimbat totul în Orientul Mijlociu": Cum s-a decis atacul care l-a ucis pe Khamenei

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat pe președintele Trump cu un pont uimitor. Foto: Getty Images

Un apel telefonic secret dintre Benjamin Netanyahu și Donald Trump, bazat pe informații potrivit cărora liderul suprem iranian Ali Khamenei urma să se afle într-o locație vulnerabilă, a declanșat decizia rapidă de a lansa atacul care a ucis conducerea iraniană și a aprins războiul, potrivit Axios.

Lunea trecută, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat pe președintele Trump cu un pont uimitor: liderul suprem al Iranului și principalii săi consilieri urmau să se întâlnească într-un singur loc din Teheran, sâmbătă dimineață.

Toți ar putea fi uciși într-un singur atac aerian devastator, i-a spus Netanyahu lui Trump și echipei sale, potrivit a trei surse informate despre discuție, citate de Axios. Apelul din 23 februarie, neraportat până acum, a fost un moment crucial care a pus în mișcare războiul din Iran.

Acesta răspunde la întrebarea pe care legislatorii, scepticii MAGA și liderii mondiali și-au pus-o cu toții de sâmbătă: de ce acum? Răspunsul: Ayatollahul Ali Khamenei și cercul său apropiat erau ținte irezistibile de oportunitate pe care nici Trump, nici Netanyahu nu au vrut să o rateze.

Apelul telefonic din 23 februarie a făcut parte dintr-un interval de luni de coordonare intensivă între cei doi lideri, care s-au întâlnit de două ori și au vorbit telefonic de 15 ori în cele două luni premergătoare războiului, potrivit oficialilor americani și israelieni. SUA și Israelul luaseră în considerare atacul cu o săptămână mai devreme decât sâmbătă, dar l-au amânat din motive de informații și operaționale, inclusiv vreme rea.

O vastă rețea de supraveghere și operațiuni cibernetice, construită timp de mai mulți ani de serviciile secrete israeliene și americane, a permis infiltrarea adâncă a Teheranului și asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit dezvăluirilor Financial Times.

CIA a confirmat informațiile furnizate de Netanyahu

O verificare inițială a CIA, efectuată la indicațiile lui Trump, a confirmat informațiile despre Khamenei adunate de serviciile de informații militare israeliene. Pregătirile s-au accelerat pe măsură ce Trump i-a spus lui Netanyahu că va lua în considerare să meargă mai departe - dar mai întâi a venit discursul președintelui despre Starea Națiunii din noaptea următoare.

Oficialii americani au declarat că Trump a luat o „decizie deliberată” de a nu se concentra excesiv asupra Iranului, pentru a nu-l speria pe ayatollah și a-l împinge în clandestinitate înainte ca atacul să poată fi executat. Până joi, CIA „confirmase pe deplin că acești oameni vor fi cu toții împreună și că trebuia să profităm de acest lucru”, a declarat o sursă.

În aceeași zi, negociatorii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au sunat de la Geneva după ore întregi de discuții cu oficiali iranieni și au emis un verdict direct: negocierile nu duceau nicăieri. „Dacă decideți că doriți să faceți diplomație, vom insista și vom lupta pentru a obține o înțelegere. Dar acești tipi ne-au arătat că nu erau dispuși să încheie acordul cu care veți fi mulțumiți”, a declarat un oficial american care avea cunoștință directă despre apel.

Trump era acum convins de două lucruri: informațiile erau solide, iar diplomația era moartă. Vineri a dat ordinul final. Unsprezece ore mai târziu, bombele au căzut asupra Teheranului, Khamenei a fost ucis și războiul a început.

Trump îl vedea pe Netanyahu ca pe un partener apropiat și era sincer deschis la sfaturile sale despre Iran - dar era, de asemenea, hotărât să epuizeze mai întâi diplomația. „O parte a Camerei negocia, iar cealaltă parte făcea planificare militară comună” cu Israelul, a declarat un oficial american. „El evalua ambele lucruri tot timpul.”

Sub criticile aduse de faptul că SUA au fost atrase de Israel, secretarul de stat Marco Rubio a insistat marți că această operațiune „trebuia să aibă loc oricum” și că era pur și simplu „o chestiune de sincronizare”. „Acest weekend a reprezentat o oportunitate unică de a lua măsuri comune împotriva acestei amenințări”, a declarat el reporterilor de pe Capitoliu.

„Am vrut ca aceasta să aibă succes maxim.” „Trump a vrut să atace mai devreme - la începutul lunii ianuarie. Bibi a fost cel care a cerut amânarea”, a spus un oficial israelian, subliniind că momentul a fost „pe deplin coordonat”, cu „înțelegerea că va fi efectuată în comun”.

Planul inițial prevedea un atac la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, oferind administrației timp să obțină sprijin public. Netanyahu a insistat să acționeze mai rapid, a declarat un oficial american pentru Axios.