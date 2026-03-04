Adoptarea monedei euro, un succes, anunță guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei. Creștere economică dublă față de cea din România

Radev a declarat că introducerea monedei euro începând cu 1 ianuarie 2026 a decurs fără probleme. sursa foto: Getty

Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a precizat miercuri că economia Bulgariei continuă să crească într-un ritm pozitiv, în timp ce presiunile inflaționiste sunt în scădere, după ce țara vecină a adoptat de la 1 ianuarie moneda euro, potrivit Novinite.

Comisia Europeană estimează pentru Bulgaria o creștere economică de 2,7% în 2026, în timp ce rata anuală a inflației este situată la 2,9%. Prin comparație, România se confruntă cu o situație mai dificilă, ceea ce plasează economia românească într-o poziție mai vulnerabilă în regiune. România este proiectată să aibă o creștere reală a PIB-ului de aproximativ 1,1% în 2026, în condițiile în care consolidarea fiscală și consumul privat slab frânează expansiunea economică.

Radev a declarat că introducerea monedei euro începând cu 1 ianuarie 2026 a decurs fără probleme. Potrivit acestuia, trecerea a fost realizată fără perturbări operaționale și cu menținerea stabilității macrofinanciare. El a atribuit rezultatul pregătirii temeinice și coordonării puternice între instituții. Aderarea la zona euro, a subliniat el, consolidează poziția strategică a Bulgariei și ancorează dezvoltarea sa într-un cadru instituțional previzibil.

Referindu-se la guvernul interimar și la viitoarele alegeri, guvernatorul a recunoscut că tensiunile politice s-au intensificat. El a descris dezbaterea ca parte a unui proces mai amplu de definire a priorităților naționale, inclusiv reafirmarea cursului pro-european al țării, promovarea reformelor structurale și anticorupție și clarificarea rolului statului în economie. Progresul și alinierea treptată în aceste domenii, a susținut el, vor fi decisive pentru îmbunătățirea climatului investițional și susținerea convergenței economice pe termen lung.

În ciuda incertitudinii politice, Radev a subliniat că imaginea economică generală rămâne stabilă.

Bulgaria are o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât cea a României, potrivit ultimelor date publicate de autoritățile de la Sofia. Dacă datoria externă a Bulgariei a ajuns la finalul anului 2025 la peste 25 de miliarde de euro, cea a României a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).