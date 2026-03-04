Cătălin Drulă: Legea de implementare a referendumului pentru București ar rezolva problema bugetului

Drulă a adăugat că proiectul pe care l-a depus nu s-a dezbătut nici în comisii, nici în plenul Senatului / foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că legea de implementare a referendumului care a fost votat de bucureșteni ar rezolva problema bugetului pentru Capitală și a făcut apel la PSD și PNL să pună în dezbatere de urgență proiectul la Camera Deputaților, notează Agerpres.

„Vreau să vă semnalez că ieri a trecut tacit de Senat legea de implementare a referendumului pe care l-au votat bucureștenii privind bugetul Bucureștiului. Este o lege depusă toamna trecută de mine la Senat, ca primă Cameră. Este un subiect cum nu se poate mai actual pentru că chiar astăzi în ședința de coaliție s-a discutat foarte mult despre bugetul Bucureștiului.

Această lege, discutată la vremea respectivă și cu președintele Nicușor Dan, cel care a inițiat referendumul votat covârșitor de bucureșteni, este soluția structurală pentru problema bugetului Bucureștiului.

Votată această lege de Parlamentul României nu mai avem această veșnică târguială anuală pe care o vedem și în aceste zile în care se mai ciupesc 14% sau 2%, 3%, și, în funcție de cine este la putere la Guvern, se dă mai mult la sectoare, mai mult la municipiu”, a afirmat Drulă, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că proiectul pe care l-a depus nu s-a dezbătut nici în comisii, nici în plenul Senatului, fiind adoptat tacit la expirarea termenului de 60 de zile în care nu a fost votat în prima Cameră sesizată.

„Din păcate, atât PSD, cât și PNL nu au dorit dezbaterea acestei legi la Senat, ceea ce ridică niște semne de întrebare, mai ales că primarul nou ales al Bucureștiului este din partea PNL. Și, repet, această lege transpune exact voința bucureștenilor ca banii bucureștenilor, impozitul pe venit, taxele locale să revină într-un singur buget global, municipal, cu subdiviziuni pentru activitățile de la sectoare.

Acum legea vine la Camera Deputaților și fac un apel și la PSD și la PNL să o punem în dezbatere de urgență, să o votăm, astfel încât această problemă într-adevăr mare a bugetului Bucureștiului să fie rezolvată odată pentru totdeauna în mod structural și să nu mai avem acest tip de târguială.

Înțeleg că s-a discutat o oră și jumătate astăzi în ședința de coaliție, mai dăm și mie un pic, uite taxa asta nu o aplicăm la București, pe cealaltă o aplicăm”, a susținut parlamentarul USR.