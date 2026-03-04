“A trecut liniile roșii”. Emiratele Arabe și Qatar avertizează Iranul după ce le-a bombardat: “Ne rezervam dreptul de a răspunde”

Emiratele Arabe și Qatar avertizează Iranul după ce le-a bombardat. FOTO Profimedia Images

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat miercuri că a interceptat trei rachete balistice și 121 de drone, din totalul de 129 lansate împotriva țării în timpul nopții. noaptea de 4 martie. Se întâmplă după ce consulatul Statelor Unite din Dubai a fost lovit în timpul nopți într-un atac cu drone, ceea ce a provocat un incendiu. Totodată, Qatarul a anunțat arestarea membrilor a zece teroriști care spionau pentru Garda Revoluționară iraniană pe teritoriul său.

„Acum, Emiratele Arabe Unite și Qatarul au realizat că Iranul a depășit o linie roșie și și-a pierdut busola”, a declarat Jane Witherspoon, corespindent Euronews în Dubai.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a mai raportat că, de la începutul războiului cu Iranul, 189 de rachete balistice au fost lansate împotriva EAU, dintre care 175 au fost „distruse”.

În plus, au fost detectate 941 de drone iraniene, iar 876 au fost interceptate. Opt rachete de croazieră au fost detectate și distruse, „provocând unele pagube colaterale”. Trei persoane au fost ucise.

Ministerul Apărării a reiterat totodată că Emiratele Arabe Unite „au condamnat ferm această țintire militară, considerând-o un act evident de agresiune și o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional”:

„Țara își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări și de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja teritoriile, poporul și rezidenții, într-un mod care să asigure păstrarea suveranității, securității și stabilității sale și să protejeze interesele și capacitățile sale naționale.”

Qatarul a arestat celule ale Gărzilor Revoluționare iraniene

Qatarul a anunțat arestarea membrilor a două celule teroriste care activau pentru Garda Revoluționară iraniană pe teritoriul său. Potrivit Qatar News Agency (QNA), operațiunile de monitorizare și urmărire „de înaltă precizie” au dus la capturarea a 10 suspecți, dintre care șapte aveau misiuni de spionaj pentru a aduna informații despre infrastructura vitală și militară a statului, iar alți trei erau desemnați să desfășoare activități de sabotaj și fuseseră instruiți în utilizarea dronelor.

Autoritățile au găsit asupra lor și locații și coordonate ale unor facilități și instalații sensibile, precum și dispozitive de comunicare și echipamente tehnologice. În timpul anchetei, suspecții și-au recunoscut legăturile cu Garda Revoluționară iraniană și au declarat că au fost însărcinați să desfășoare misiuni de spionaj și subversiune, relatează QNA.

În a cincea zi a războiului din Orientul Mijlociu, Israelul ar fi evacuat în mod discret o parte a personalului său diplomatic din Emiratele Arabe Unite, după ce două tentative iraniene de a ataca diplomați israelieni au fost dejucate în ultimele zile.

Un înalt oficial israelian a declarat pentru postul Channel 12 că cele două atacuri au făcut parte din „un efort specific de a-i vâna pe diplomații israelieni” și că „erau deja în desfășurare”.