Un zbor de repatriere asistată din Egipt spre România are loc miercuri. Andrei Ţărnea: Sunt 172 români şi doi cetăţeni moldoveni

Acest zbor este realizat, ca şi cel de ieri, cu ajutorul agenţiilor de voiaj, liniilor aeriene. Sursa foto: Getty Images

Un zbor asistat de repatriere din Egipt spre România are loc în cursul zilei de miercuri, cu o aeronavă având la bord 174 de pasageri, cetăţeni români şi doi cetăţeni moldoveni, care au cerut asistenţă în Israel, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, potrivit Agerpres.

"Putem să confirmăm astăzi un zbor de repatriere asistată din Egipt pentru cetăţeni care au cerut asistenţă de repatriere în Israel. Este vorba despre 174 de pasageri, dintre care şi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, care urmează să revină în cursul zilei de astăzi în ţară.

Acest zbor este realizat, ca şi cel de ieri, cu ajutorul agenţiilor de voiaj, liniilor aeriene, respectiv a echipei reprezentanţilor consulatelor şi ambasadei României din Tel Aviv şi din Cairo, consulatului din Haifa şi a oficiului de reprezentare de la Ramalah, care au asigurat transportul acestor cetăţeni români ", a declarat Andrei Ţărnea, miercuri, într-un briefing de presă cu privire la situaţia de securitate din Orientul Mijlociu.

El a subliniat că demersurile pentru acordarea asistenţei cetăţenilor români aflaţi în regiune vor continua.

Acesta a punctat că siguranţa cetăţenilor români aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu rămâne o prioritate şi a reconfirmat faptul că niciun român nu a fost rănit în atacurile care au loc în regiune.

"Atenţie specială este acordată grupurilor de copii şi persoanelor care au nevoi medicale ", a mai precizat Andrei Ţărnea.