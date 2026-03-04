Surse: Bugetul va trimis în Parlament săptămâna viitoare. PSD îl acuză pe Bolojan că ia bani UAT-uri și îi dă lui Ciucu: „Inacceptabil”

Coaliția s-a reunit din nou miercuri. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Bugetul de stat pentru anul 2026 va transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după ce va fi adoptat în ședința de Guvern. Potrivit unor surse politice, din buget vor fi alocate doar jumătate din sumele cerute de PSD pentru pachetul de solidaritate. Surse din PSD au transmis că social democrații îl acuză pe Bolojan că vrea tăierea investițiilor locale la jumătate față de 2025.

Coaliția de guvernare a decis, miercuri, că proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, după ce va trece de ședința de Guvern și de Consiliul Economic și Social. În cadrul consultărilor din Coaliție, prim-ministrul și ministrul Finanțelor au prezentat o serie de propuneri privind temele care au rămas în discuție în etapa finală de elaborare a bugetului.

Astfel, propunerea prezentată vizează ca pachetul social să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, urmând ca resursele suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale să fie identificate, în principal, din fonduri europene.

O altă propunere discutată privește echilibrarea bugetelor locale pe baza formulei deja analizate în Coaliție, astfel încât autoritățile locale să beneficieze de predictibilitate financiară și de resursele necesare funcționării serviciilor publice.

Per total UAT-urile vor primi bani în plus față de anul trecut pentru echilibrarea bugetelor locale, transmit surse guvernamentale.

Potrivit propunerilor prezentate Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program important pentru dezvoltarea infrastructurii locale va primi sume suplimentare față de cele propuse inițial.

Liderii liberali prezenți la ședintă au spus clar că proiectul de buget trebuie să fie unul onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile.

PSD critică alocările din buget mai mici decât cele cerute de social democrați

De partea cealaltă, PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru că ar fi propus „un buget prin care vrea tăierea investițiilor locale la jumătate față de 2025”. „Acceptă doar jumătate din măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritat”, spun surse din PSD.

De asemenea, PSD susține că Bolojan „insistă să ia la centru din banii autorităților locale și să dea în plus multe miliarde la Primăria Generală a Capitalei, condusă de liberalul Ciucu.”

„Adică, PNL vrea un buget care taie de la săraci ca să dea celui mai bogat oraș al țării”.

„PSD a propus un buget in care să prioritizăm banii către proiectele comunităților, să finanțăm integral pachetul de solidaritate și să împărțim echitabil taxele locale (majorate) lăsând UAT-urilor bani astfel încât să nu aibă mai puține resurse decât anul trecut! Credem ca aceste propuneri sunt juste şi aşteptate de românii din ale căror taxe este construit bugetul. Faptul ca premierul nu le ia in considerare este inacceptabil”, transmit social democrații.

Cine primește mai mulți bani față de 2025

Ministerul Apărării: de la 36,8 → 44 mld lei (crește)

Ministerul Afacerilor Interne: de la 33 → 34,7 mld lei (crește)

ÎCCJ: de la ~3,4, la ~7,5 mld lei (aproape dublu)

Cine primește mai puțini bani față de 2025

Ministerul Muncii: de la 60,6 → 57,7 mld lei

Ministerul Educației: de la 60,2 → 57,3 mld lei

Ministerul Transporturilor: de la 43,2 → 37,4 mld lei

Ministerul Sănătății: de la 23,6 → 22 mld lei

Ministerul Dezvoltării: de la 21,2 → ~19 mld lei