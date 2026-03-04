“Europa riscă să-și piardă ultima fărâmă de suveranitate financiară”. Expert: Fără Visa și Mastercard, plățile ar putea fi blocate

Sependența excesivă a Europei de schemele de plăți deținute de SUA a crescut dramatic. FOTO: Hepta

Europa riscă să-și piardă ultima fărâmă de autonomie financiară în fața schemelor de plată controlate de SUA, avertizează oficialii europeni, în timp ce dependența de giganți precum Visa și Mastercard atinge niveluri record. În acest context, noul sistem paneuropean de plăți instant WERO, lansat în 2024, este prezentat drept șansa UE de a-și recâștiga suveranitatea în domeniul plăților digitale și de a reduce vulnerabilitatea strategică față de infrastructura financiară americană, potrivit Euronews.

Miliarde de tranzacții au loc anual pe piața UE. Cu toate acestea, dependența excesivă a Europei de schemele de plăți deținute de SUA a crescut dramatic.

În 2023, Visa și Mastercard au procesat aproximativ 4,7 trilioane de dolari în volum de plăți în întregul bloc. Tranzacțiile în 13 din cele 21 de state membre ale zonei euro se desfășoară în continuare exclusiv prin intermediul schemelor internaționale de carduri. Mărcile de carduri din SUA monopolizează aproape întregul segment internațional, gestionând 61% din tranzacțiile cu cardul din zona euro.

Tensiunile tot mai mari dintre UE și SUA au amplificat temerile că 450 de milioane de cetățeni europeni ar putea fi izolați de infrastructurile financiare internaționale. Acest lucru a readus dependența Europei de sistemele financiare americane în centrul atenției politice.

Banca Centrală Europeană (BCE) a avertizat recent că „dacă pierdem controlul asupra banilor noștri, pierdem controlul asupra destinului nostru economic. Și renunțăm la un atribut cheie al suveranității”.

Instituțiile UE nu au emis încă aprobări oficiale, dar Comisia și Parlamentul European (PE) salută WERO, deocamdată singura încercare paneuropeană a sectorului privat de a încuraja suveranitatea plăților Europei.

Lansat în 2024 în Germania, WERO este primul portofel digital și circuit de plăți instant-person-to-person (P2P) „fabricat în Europa”. Fondatorul European Payment Initiative (EPI) intenționează să îl transforme într-o alternativă completă la rețelele de plăți din SUA până în 2027.

WERO „vizează completarea arhitecturii suveranității plăților Europei cu o alternativă europeană scalabilă”, a declarat Ludovic Francesconi, membru director și ofițer de strategie la EPI. Dar cât de aproape este WERO de a concura cu giganții Visa și Mastercard?

Judith Arnal, cercetător senior la Centrul pentru Studii de Politici Europene și Institutul Regal Elcano, consideră că proiectul este promițător, dar nu are garanția că va avea succes.

„Trebuie să îndeplinească condiții cheie pentru a concura cu Visa și Mastercard. Trebuie să fie rentabil pentru comercianți, convenabil pentru consumatori, sigur împotriva fraudei și să ofere sisteme adecvate de soluționare a litigiilor”, a spus Arnal.

Ce spun experții despre inițiativa UE

De asemenea, ea a avertizat împotriva retoricii anti-SUA. „În loc să elimine Visa sau Mastercard, UE ar trebui să își construiască propriile alternative alături de sistemele americane”, a adăugat Arnal.

În ciuda multiplelor eforturi de consolidare a suveranității financiare europene, cel mai recent prin Regulamentul privind plățile instantanee (DPI) din 2024, dependența europenilor de schemele de plată străine rămâne masivă. 47% din valoarea plăților cu cardul din zona euro a trecut prin Visa și Mastercard în 2025.

Ceea ce era văzut anterior ca eficiență a pieței este acum considerat o vulnerabilitate strategică. Relațiile din ce în ce mai tensionate dintre UE și SUA au stârnit îngrijorări cu privire la utilizarea de către SUA a controlului circuitelor de plăți ca armă pentru a pune presiune asupra UE, demonstrând că timpul pentru independența blocului se scurge repede.

În timp ce SUA continuă să se concentreze pe tarife, mai degrabă decât pe accesul la sistemul bancar, imprevizibilitatea și arbitrariul politic repetat al președintelui Trump au arătat că UE trebuie să găsească în mod serios modalități de a obține independența financiară deplină.

PE a fost deosebit de vocal în această privință. Președinta Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, Aurore Lalucq, a avertizat că Washingtonul își poate întrerupe oricând rețeaua de plăți electronice din sistemul financiar european, solicitând un „Airbus al sistemelor de plăți europene”, a adăugat ea.

Dacă Visa și Mastercard își suspendă operațiunile, tranzacțiile din Europa ar fi grav perturbate. Cardurile ar înceta să funcționeze, portofelele digitale ar fi dezactivate, iar achizițiile online ar fi restricționate.

Nu ar fi prima dată când SUA impun astfel de restricții financiare. După invazia Ucrainei, Visa și Mastercard au suspendat operațiunile în Rusia în martie 2022, trimițând țara în izolare financiară și forțând cetățenii să se bazeze pe numerar și metode de plată interne.

În 2024 și 2025, SUA au impus sancțiuni secundare instituțiilor financiare care au permis eludarea sancțiunilor de către Rusia și Iran. Peste 300 de bănci din China, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Asia Centrală riscau să piardă accesul la sistemele financiare americane.