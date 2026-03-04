Educația României, între subfinanțare și exodul tinerilor. PUSL cere o schimbare reală de direcție

1 minut de citit Publicat la 14:20 04 Mar 2026 Modificat la 14:20 04 Mar 2026

Foto: PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat conferința „Învățământul și educația încotro?”, un eveniment care a reunit profesori universitari și preuniversitari, parlamentari, sociologi, specialiști în politici publice și studenți, pentru a analiza direcția în care se îndreaptă sistemul educațional românesc.

Dezbaterea face parte din seria întâlnirilor tematice inițiate de PUSL pentru a aduce în prim-plan problemele structurale ale României și pentru a identifica soluții concrete pentru domeniile esențiale ale societății.

Discuțiile s-au concentrat pe principalele provocări ale sistemului educațional: lipsa stabilității legislative, nevoia corelării programelor universitare cu cerințele pieței muncii, migrația tinerilor și insuficienta finanțare a educației.

Participanții au subliniat că reforma educației nu poate fi realizată fără dialog real între mediul academic și factorii de decizie și fără politici publice care să ofere tinerilor motive reale să rămână și să se dezvolte profesional în România.

În cadrul conferinței, Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL, a atras atenția asupra modului în care educația este tratată în prezent de actuala guvernare.

„Viitorul unei națiuni se construiește în fiecare clasă de școală. Cât investești în educație arată cât îți pasă cu adevărat de viitorul țării tale. Din păcate, actualul guvern pare să trateze educația ca pe o cheltuială pe care o taie la nevoie, nu ca pe cea mai importantă investiție pe care o poate face o societate. Pentru noi este limpede: banii pentru educație nu sunt bani cheltuiți, ci bani investiți în viitorul României”, a declarat Lavinia Șandru.

Un alt subiect important abordat în cadrul dezbaterii a fost protejarea copiilor în mediul online. Parlamentarii PUSL susțin limitarea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani și au anunțat organizarea unor consultări cu profesori, părinți și specialiști în psihologie pe această temă.

Potrivit unui sondaj online realizat de PUSL, peste 80% dintre respondenți susțin această propunere.

Reprezentanții partidului au anunțat că dezbaterile tematice vor continua, iar concluziile rezultate vor fi transformate în inițiative legislative concrete pentru domeniile strategice ale României.