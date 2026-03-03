Restructurări bugetari 2026. Ce drepturi vor avea angajații concediați de la stat

2 minute de citit Publicat la 13:17 03 Mar 2026 Modificat la 13:17 03 Mar 2026

Zeci de mii de bugetari români ar putea fi concediați în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Restructurările bugetarilor se află în plină desfășurare în 2026, după ce Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care reduce personalul din administrația publică centrală și locală pentru a diminua cheltuielile de personal și a stabiliza finanțele publice.

În total, peste 45.000 de posturi de la stat dispar, iar 20.000 de oameni din ministere ar putea fi concediaţi.

Când ar putea avea loc primele restructurări în sistemul bugetar

Guvernul a aprobat pe 24 februarie 2026 reforma administrației publice, un pachet de măsuri ce include și reducerea aparatului bugetar, cu intrare în vigoare etapizată în prima parte a anului.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, publicată în Monitorul Oficial la 25 februarie 2026, unele dintre prevederile privind cheltuielile de personal și organizarea instituțiilor intră în vigoare imediat, iar altele urmează un calendar stabilit.

Astfel, primele restructurări și reduceri de posturi ar putea începe începând cu mijlocul anului 2026, pe măsură ce noile reguli sunt implementate de instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale.

Ce drepturi au angajații concediați de la stat în 2026

Legislația din România privind raporturile de muncă oferă un set de drepturi și proceduri relevante în cazul încetării unui contract individual de muncă, inclusiv ca urmare a reorganizărilor sau concedierilor colective:

Protecție la concediere și proceduri legale: Codul Muncii prevede că angajații au dreptul la protecție în caz de concediere, inclusiv obligația angajatorului de a urma proceduri legale și de a justifica economic sau organizatoric decizia de concediere.

Consultare și negociere: În situațiile de concedieri colective, angajatorul (inclusiv instituțiile publice) trebuie să consulte reprezentanții salariaților sau sindicatele pentru a explora alternative și pentru a reduce impactul asupra angajaților.

Notificări și termene: În caz de concediere colectivă, scrisoarea de concediere și notificările către inspectoratele teritoriale de muncă trebuie comunicată cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea raportului de muncă, conform normelor Codului Muncii.

Posibilitatea de a contesta concedierea: Angajații care consideră că au fost concediați în mod nelegal sau fără motive reale pot introduce acțiuni în instanță pentru anularea deciziei de concediere sau pentru despăgubiri.

Alte drepturi ale salariatului: Regula Codului Muncii include drepturi generale precum remunerarea corectă, concediul de odihnă și protecția împotriva discriminării, care rămân aplicabile chiar și în contextul încetării contractului.

Scopul măsurilor și impactul asupra posturilor

Măsurile adoptate de Guvern urmăresc reducerea cheltuielilor bugetare cauzate de costurile cu personalul, care au crescut peste praguri considerate sustenabile în contextul deficitului bugetar estimat pentru 2026.

Reforma prevede eliminarea unor posturi ocupate și a unor posturi vacante, implicând o reducere globală a numărului de angajați din administrația centrală și locală cu aproximativ 10%, în contextul în care organigramele vor fi adaptate noilor standarde stabilite prin OUG.

Astfel, 13.000 de funcţionari din Primării si Consilii Judetene vor fi daţi afară. La fel şi 6000 de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Primarii vor avea de ales: fie vor concedia o parte dintre angajaţi, fie vor tăia 10% din bugetele de salarii. Potrivit premierului, două treimi dintre primării vor fi obligate să aplice concedieri. Peste 700 dintre ele nu vor fi afectate de această reformă.

Măsuri de austeritate vor fi aplicate si în prefecturi: 25% dintre angajați ar putea fi concediați.

Domenii exceptate sau protejate

Potrivit comunicărilor oficiale, angajații din educație, sănătate și cultură, precum și cei din domeniile de apărare și ordine publică vor fi protejați de unele dintre reduceri sau vor fi tratați diferit în aplicarea reorganizării.

Cu toate acestea, schimbări sunt anunţate şi în Armată şi Poliţie, unde pragul de pensionare va creşte treptat la 65 de ani.

Unele autorități locale explorează soluții alternative pentru a evita concedierile directe, cum ar fi transferul angajaților într-o altă structură (de exemplu, companii municipale), însă eficiența acestor strategii va depinde de implementarea practică.