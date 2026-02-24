Premierul Ilie Bolojan, după adoptarea tăierilor la stat: "Măsurile vor face să avem o administrație mai eficientă"

Ilie Bolojan: OUG privind reforma în administrație vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația locală și cea centrală. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a precizat marți, la finalul ședinței de guvern în care au fost adoptate ordonanțele privind relansarea economică și tăierile în administrație, că măsurile "vor așeza economia pe baze mai sănătoase" și vor crea o administrație mai eficientă.

Despre OUG privind relansarea economică premierul a precizat: "Ea vine să completeze cadrul fiscal și bugetar astăzi în vigoare să pună economia pe baze mai sănătoase și să creeze mecansime de stimulare economică din vara acestui an. Urmează să adoptăm în lunile următoare fiecare schemă de sprijin prevăzută în această ordonanță, astfel încât să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate prevăzut în această ordonanță".

OUG privind reforma în administrație vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația locală și cea centrală, a spus premierul:

"În primul rând face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor unde se constată că sunt nejustificate ceea ce va face să avem o administrație mai eficientă în anii următori reducând bazele de cheltuieli.

Vine cu precizări care susțin descentralizarea. Un lucru despre care s-a vorbit de multe ori dar s-au făcut destul de puțin, aducând prevederi importante privind scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea și crearea de baze legale pentru transferul activelor care nu sunt bine gestonate de aparatul central, cum sunt bazele sportive, către autoritățile locale, care au angajamente de a le reabilita.

Pachetul întărește capacitatea administrativă a autorităților locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, a taxelor și impozitelor locale, planificării urbane".

După adoptarea ordonanței autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc pe teritoriul lor, a precizat premierul Ilie Bolojan.

"Măsurile vor face ca în următoarele luni să avem procese de îmbunătățire a administrației din România, în așa fel încât să avem o administrație mai performantă, mai eficientă".