OUG privind tăierile din administrație intră în linie dreaptă: CES a reluat ședința după avizul Ministerului Justiției

OUG prevede măsuri menite să reducă cheltuielile din aparatul administrativ central, dar și din cel local. Foto: Agerpres

UPDATE 17:00 Ședința Consiliului Economic și Social a fost reluată după ce a fost primit avizul de la Ministerul Justiției pentru OUG privind tăierile din administrație. Având în vedere că întregul circuit de avizare este complet, procesul de adoptare a OUG continuă, marți la ora 18:00 fiind programată ședința de guvern prin care ar urma să fie adoptate tăierile din administrație.

Știrea inițială

Discuțiile din ședința Consiliul Economic și Social (CES) pentru avizarea OUG privind tăierile din administrație au fost amânate joi, din cauza lipesei avizului de la Ministerul Justiției.

Secretarul general al CES a cerut suspendarea ședinței, care trebuia începută la ora 16:00, pentru a aștepta dacă Ministerul Justiției va da un aviz în timp util. Fără avizul de la CES, OUG nu poate fi adoptată de Guvern. De asemenea, Executivul a anunțat că, marți, de la ora 18:00 ar urma să aibă loc o ședință de guvern extraordinară în care să fie adoptată OUG privind tăierile din administrație.

Ce prevede OUG privind tăierile din administrație

OUG care ar trebui adoptată marți prevede măsuri menite să reducă cheltuielile din aparatul administrativ central, dar și din cel local.

Ordonanța de urgență prevede ca în 30 de zile de la adoptare, MAPN și MAI trebuie să vină cu un proiect de lege prin care să accelereze creșterea vârstei de pensionare până la pragul de 65 ani pentru militari, polițiști și angajații din serviciile de informații.

Amenzile neplătite se majorează și statul va putea reține taxele neplătite din datoriile sociale.

Guvernul trebuie să obțină avizul de la CES fie că este favorabil, fie că este negativ, pentru ca ordonanța să fie adoptată în ședința de Guvern de la ora 18:00.

Critici privind reforma administrației

Sunt o serie de instituții care au adus critici reformei administrației promovată de premierul Ilie Bolojan. Mai exact, în observațiile trimise de Ministerul Muncii, dar și de Ministerul Finanțelor, se atrage atenția că anumite reglementări sunt neconstituționale, ele ar putea să atragă sancțiuni la CEDO și încalcă drepturile persoanelor cu handicap.

O parte din aceste observații nu ar fi fost integrate în documentul final. Acest lucru este reclamat și de Ministerul Finanțelor în observațiile pe care le-a trimis.

Prin OUG care ar trebui adoptată marți, bugetele de salarii din administrație se reduc cu până la 10%. de asemenea, din primării ar urma să fie concediați până la 13.000 de funcționari, care deja au posturi ocupate, potrivit Antena 3 CNN.

Liderii Coaliției s-au înțeles pe cele două ordonanțe de urgență, cea privind măsurile de relansare economică și pe reformele din administrația locală și cea centrală, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Mai mulți miniștri PSD au refuzat în trecut să semneze OUG privind tăierile

Amintim că în urmă cu o săptămână ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-un interviu difuzat de Antena 3 CNN, că a refuzat să semneze ordonanța privind tăierile din administrație, împreună cu alți doi miniștri PSD, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan. El a precizat că Ilie Bolojan a întrerupt atunci ședința de Guvern din această cauză și a solicitat o ședință a coaliției.

“S-a întrerupt ședința și a solicitat o coaliție, probabil mâine va fi această coaliție. Tăierile nu înseamnă reforme, înseamnă austeritate. Lucrul acesta e demonstrat”, a spus Florin Barbu.

Florin Barbu a spus atunci că intenționează să nu semneze ordonanța de urgență privind reforma administrației, alături de Alexandru Rogobete și de Bogdan Ivan, pentru că la ministerele pe care aceștia le conduc s-ar fi făcut deja reorganizări.