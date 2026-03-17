Alertă de securitate în Republica Moldova: O dronă Shahed a intrat în spațiul aerian

O dronă de tip Shahed a survolat frontiera de stat a Republicii Moldova între Ucraina și Crocmaz, potrivit unui anunț făcut de Poliția de Frontieră.

În dimineața zilei de 17 martie 2026, polițiștii de frontieră din zona SPF Olănești au detectat o dronă necunoscută, asemănătoare cu modelul Shahed, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova la aproximativ 200 de metri de frontieră, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM). Obiectul aerian a fost observat până la o înălțime de 150 de metri și s-a deplasat ulterior către localitatea Căplani.

“În baza datelor disponibile, au fost întreprinse toate măsurile procedurale conform legislației în vigoare. Zona este monitorizată de către autoritățile competente, iar până la acest moment nu au fost identificate obiecte sau elemente care să prezinte pericol pentru securitatea cetățenilor. Poliția de Frontieră continuă cooperarea cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, asigurând supravegherea și securitatea frontierei de stat”, se precizează în comunicatul polițiștilor.

Amintim că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat și în noaptea de vineri spre sâmbătă, de o dronă de tip Shaded, potrivit informațiilor anunțate de Ministerul Apărării. Obiectul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale.

Conform autorităților, aparatul de zbor ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova pe direcția dintre localitățile Ucrainca (Republica Moldova) și Novoselka (Ucraina).