Jaful secolului în biblioteci: "Operațiunea Pușkin” dezvăluie o rețea de furturi de cărți rare. Suspiciunile ajung până la Kremlin

Autoritățile franceze îi acuză pe inculpați de furt și conspirație pentru furtul unor lucrări rare. FOTO: Profimedia Images

O rețea internațională de furturi de cărți rare care a vizat biblioteci din toată Europa ajunge în fața justiției la Paris, unde șase cetățeni georgieni sunt judecați în dosarul cunoscut sub numele „Operațiunea Pușkin”. Procurorii susțin că, timp de aproape doi ani, ar fi fost furate peste 170 de lucrări valoroase ale clasicilor ruși, în special ediții rare semnate de Aleksandr Pușkin, cu o valoare estimată la milioane de dolari, potrivit NYT.

Anchetatorii spun că suspecții foloseau identități false și scheme elaborate pentru a înlocui volumele originale cu copii, într-o operațiune care a vizat inclusiv Biblioteca Națională a Franței. Inculpații neagă acuzațiile, însă cazul scoate la lumină una dintre cele mai ample și sofisticate serii de furturi de patrimoniu cultural din ultimii ani.

Ultimul capitol din saga unui jaf internațional de cărți, care a golit biblioteci importante din Europa de peste 170 de lucrări rare ale literaturii ruse, s-a derulat săptămâna aceasta într-o sală de judecată din Paris.

Aleksandr Pușkin, poetul și romancierul secolului al XIX-lea considerat părintele literaturii ruse moderne, este un personaj central. Cele mai multe furturi i-au vizat operele — evaluate la aproape 3 milioane de dolari în total — din biblioteci din Republica Cehă, Estonia, Franța, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia și Elveția.

Autoritățile de aplicare a legii din Europa cred că cei șase georgieni fac parte dintr-o rețea mai largă de membri de familie și asociați care au călătorit prin Europa cu autobuzul, folosind identități false și carduri de bibliotecă falsificate, timp de aproximativ doi ani. Aceștia căutau ediții rare ale manuscriselor rusești pentru a le studia, fotografia — și a le înlocui cu falsuri.

Operațiunea forțelor de ordine europene atează din 2024

Autoritățile franceze îi acuză pe inculpați de furt și conspirație pentru furtul unor lucrări rare cu valoare culturală și istorică, multe dintre ele semnate de Pușkin, din mai multe biblioteci, inclusiv Biblioteca Națională a Franței. Procesul lor urmează unei operațiuni a forțelor de ordine europene din 2024, care a vizat mai mulți georgieni suspectați de legături cu furturile și a dus la arestarea altor aproximativ șase persoane.

Infracțiunile au șocat bibliotecari, bibliofili și procurori deopotrivă, prin amploarea lor, prin prestigiul bibliotecilor vizate și prin concentrarea aproape exclusivă asupra aceluiași tip de opere. Ancheta a devenit cunoscută sub numele de „Operațiunea Pușkin”.

Hoții au folosit povești de acoperire diferite, oferind diverse explicații pentru interesul lor față de cărțile rare rusești, potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală. Aceștia lucrau adesea în perechi, unul distrăgea atenția bibliotecarilor în timp ce celălalt înlocuia lucrarea originală cu o copie, de regulă după mai multe vizite.

Furturile au început în jurul primăverii anului 2022, la scurt timp după invazia rusă a Ucrainei, când liderii Rusiei foloseau figura lui Pușkin pentru a promova atât războiul, cât și cultura rusă.

În acea perioadă, ucrainenii cereau îndepărtarea monumentelor dedicate lui Pușkin din țara lor, unde sute de străzi fuseseră numite după scriitor. (Pușkin a petrecut un an la Odesa după ce țarul l-a exilat din Sankt Petersburg.) În urma invaziei din 2022, mulți ucraineni l-au privit ca pe un simbol al agresiunii ruse, din trecut și prezent.

Furturile au continuat aproape doi ani, până când bibliotecarii au observat coincidența stranie a dispariției unor ediții princeps ale lui Pușkin din întreaga Europă. Aceștia au alertat poliția cu privire la ceea ce părea a fi un efort organizat de a viza opere rusești, posibil pentru a le „repatria”, fie ca parte a unei operațiuni din umbră a unui comerciant rus discret, fie pentru Kremlin, fie pentru ambele.

Infracțiunile din Franța au avut loc în 2023 la Biblioteca Diderot a École Normale Supérieure din Lyon, la Biblioteca Universitară de Limbi și Civilizații din Paris și la biblioteca națională. O unitate specială de poliție dedicată combaterii furturilor de patrimoniu cultural a coordonat ancheta franceză, în cooperare cu alte agenții europene.

Cărți rare, înlocuite cu copii

Anchetatorii au declarat că, pe parcursul a aproximativ șapte luni din 2023, unul dintre inculpații judecați în Franța, Mikheil Zamtaradze, a mers la Biblioteca Națională a Franței de aproximativ 40 de ori, căutând în principal lucrări ale lui Pușkin. Acesta a susținut că cerceta democrația în literatura rusă a secolului al XIX-lea. Bibliotecarii au descoperit ulterior că nouă cărți, în valoare de aproximativ 750.000 de dolari, fuseseră înlocuite cu copii.

Anul trecut, Zamtaradze a fost condamnat la mai mult de trei ani de închisoare într-un penitenciar din Lituania pentru furtul unor cărți în valoare de aproximativ 700.000 de dolari.

Un co-inculpat în Franța, Beqa Țirekidze, a fost deja condamnat în alte țări pentru infracțiuni similare. Acesta a primit o pedeapsă de aproximativ trei ani de închisoare în Estonia și a executat o pedeapsă și în Letonia în legătură cu aceste furturi de cărți.

Țirekidze a declarat că se ocupa cu vânzarea de cărți antice din 2008, vânzând în principal către ruși. În 2016, a fost condamnat în Georgia pentru furtul unor ediții princeps ale unor lucrări rusești de la începutul secolului XX dintr-un muzeu. Condamnarea a fost ulterior anulată.

Inculpații neagă că ar fi conectați între ei sau că ar fi acționat în numele altcuiva. Însă experți în literatura rusă și anchetatori spun că natura infracțiunilor sugerează puternic atât o legătură, cât și o coordonare din partea cuiva familiarizat profund cu acest domeniu.

Printre colecționarii ruși bogați există o cerere ridicată pentru ediții timpurii ale operelor nu doar ale lui Pușkin, ci și ale lui Mihail Lermontov și Nikolai Gogol (un scriitor a cărui origine ucraineană a stârnit, de asemenea, sentimente contradictorii).

„În prezent există o competiție serioasă pentru piese bune”, a scris Sergey Burmistrov, care conduce casa de licitații rusă Litfond, despre furturile de cărți într-un articol din Forbes din 2024. El a spus că volumele semnate de Pușkin sunt deosebit de valoroase.

Totuși, Burmistrov a respins ideea unei „operațiuni speciale de scoatere a cărților rusești din Europa”, sugerând că hoții au profitat pur și simplu de „cererea persistentă pentru clasici ruși” și de lipsa de securitate din colecțiile europene dedicate literaturii ruse. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la 10 ani de închisoare.