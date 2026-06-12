Dezastru în Antarctica: O bucată de gheață cât Franța de mare a dispărut de pe hartă. E cu 20 de grade mai cald decât ar trebui

O bucată de gheață cât Franța de mare a dispărut de pe harta Antarcticii. Foto: Getty Images

Coasta de vest a Antarcticii a rămas fără gheață marină pe o suprafață comparabilă cu cea a Franței, fapt ce stârnește îngrijorări pentru pinguinii amenințați, pentru viața marină și pentru nivelul global al mărilor, scrie The Guardian.

Un expert a descris pierderea gheții din Marea Bellingshausen drept „deprimantă” și a precizat că imposibilitatea formării gheții ar fi putut intensifica un val de căldură care a lovit peninsula săptămâna trecută, când temperaturile diurne au atins 15,4°C - adică cu peste 20°C mai mult decât media.

Este iarnă în Antarctica, perioada în care gheața marină se extinde rapid în jurul continentului, atingând punctul maxim în septembrie. Însă observațiile din satelit au arătat că Marea Bellingshausen - aflată în partea de vest a peninsulei antarctice și care, în mod normal, în luna iunie ar trebui să fie acoperită de gheață - este aproape complet liberă.

Oamenii de știință spun că regiunii îi lipsesc aproximativ 650.000 de kilometri pătrați de gheață marină, comparativ cu media perioadei 1991-2020. Aceasta este o suprafață cât a Franței și de aproape 10 ori mai mare decât cea a Tasmaniei.

„Nu cred că vom mai vedea gheață acolo”

„Sunt îngrijorat. Este deprimant”, a spus Dr. Will Hobbs, expert în gheață marină antarctică la Universitatea din Tasmania, din cadrul Australian Antarctic Program Partnership. „Este remarcabil faptul că suntem în iunie și nu există gheață acolo”.

El a adăugat că aceasta este a treia oară în patru ani când nivelul gheții marine este foarte scăzut în regiune. „Nu cred că vom mai vedea gheață acolo. S-a terminat”, a spus el.

Hobbs a explicat că pierderea gheții este probabil legată de schimbările oceanice, iar oamenii de știință încearcă să înțeleagă dacă încălzirea globală a fost un factor decisiv.

El a menționat că regiunea este esențială pentru krill - o piesă fundamentală în lanțul trofic pentru speciile din zonă. Iarna, krillul s-ar ascunde de prădători sub gheață, unde se hrănește cu alge.

Pe 10 iunie, în jurul întregului continent erau aproximativ 11,4 milioane de kilometri pătrați de gheață marină, comparativ cu media pe termen lung pentru acea dată, de 12,6 milioane km pătrați.

Dr. Phil Reid, care monitorizează condițiile din Antarctica la Biroul de Meteorologie din Australia, a declarat că Marea Bellingshausen a fost martora unei „expuneri de coastă incredibile” în timpul iernii și verii, în ultimii ani. A menționat că, la vest de această zonă, se află ghețarii Pine Island și Thwaites - principalii contributori ai continentului la pierderea de gheață și la creșterea nivelului mării.

Platformele de gheață plutitoare din fața acestor ghețari s-ar putea dezintegra mai rapid dacă gheața marină protectoare lipsește pentru perioade mai lungi, a explicat el, ceea ce ar putea accelera pierderea de gheață din ghețari, ducând la creșterea nivelului global al mărilor în viitor.

Pinguinii sunt în pericol

Coasta Mării Bellingshausen a fost scena unei tragedii la sfârșitul anului 2022, când mii de pui de pinguin imperial au murit într-un „eșec reproductiv catastrofal” în patru colonii. Acest eveniment a contribuit la decizia consilierilor ONU de a ridica specia cu două categorii în lista internațională a speciilor amenințate, la „pe cale de dispariție”, la începutul acestui an.

Dr. Peter Fretwell, cercetător la British Antarctic Survey, care a documentat declinul pinguinilor, a spus că pierderea actuală a gheții marine în regiune reprezintă „o problemă serioasă pentru pinguini, în special pentru cei imperiali”.

„Gheața se formează prea târziu și se topește prea devreme. Acest lucru duce la un succes reproductiv scăzut și la drumuri mai lungi către zonele de năpârlire”.

Pinguinii Adelie sunt și ei în declin, iar focile crabeater sunt forțate să migreze vara pentru a găsi gheață stabilă, a explicat el.

Luna aceasta, peninsula antarctică a asistat la un vârf de temperatură extrem, pe parcursul a câteva zile. Hobbs a spus că, deși „nimeni nu a făcut încă calculele”, este rezonabil să sugerăm că valul de căldură a fost „agravat de lipsa gheții marine”.

Gheața ar fi ajutat, de obicei, la răcirea maselor de aer cald care intrau în regiune dinspre nord, a spus el.

Oficialii de la serviciul meteorologic național al Argentinei, Servicio Meteorológico Nacional, au declarat că baza Esperanza a țării, situată în vârful nord-estic al peninsulei, a trecut printr-un „eveniment de temperatură extremă” care a atins apogeul pe 5 și 6 iunie.

Temperaturile maxime au fost de 15,4°C, respectiv 13,4°C, într-o perioadă în care mediile zilnice maxime sunt de -6,2°C. Precedentul record de temperatură pentru iunie la această bază, de 13,3°C, fusese stabilit pe 12 iunie 1998.