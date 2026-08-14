Copacii ard din interior în Parcul Natural Lunca Mureșului. Se caută explicații pentru fenomenul misterios, ce a stârnit teorii bizare

Copacii ard din interior în Parcul Natural Lunca Mureșului.FOTO: captură video Facebook/ Radio România Actualități

Un fenomen neobișnuit continuă să le dea bătăi de cap rangerilor din Parcul Natural Lunca Mureșului, pompierilor și autorităților din județul Arad. Într-o zonă situată între Arad și Pecica, copacii ard din interior, de la rădăcini în sus, iar vegetația continuă să mocnească la luni bune de la apariția primelor focare.

Primele semne ale incendiului au fost observate în octombrie 2025, însă focul nu a putut fi stins definitiv nici până în prezent, potrivit Radio România Actualități. Sursa fenomenului rămâne necunoscută, iar intervențiile sunt complicate de faptul că focarele par să se manifeste în profunzimea solului și în interiorul arborilor.

O ipoteză luată în calcul de specialiști este aceea că în subteran ar exista acumulări de gaze naturale sau alte substanțe minerale care ar putea întreține arderea. Un indiciu important este fumul care se degajă permanent din pământ și care are un miros puternic de sulf.

Pentru a împiedica extinderea fenomenului, autoritățile au adoptat o soluție neobișnuită. O parte din apa provenită de la Stația de Epurare Arad este deviată către unul dintre canalele din lunca Mureșului, cu scopul de a menține permanent umedă zona afectată.

Deocamdată, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită, iar fenomenul continuă să fie monitorizat de autorități și specialiști. Până la identificarea sursei, menținerea terenului umed reprezintă una dintre principalele măsuri pentru limitarea propagării focului.