Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce o dronă a explodat în Tulcea. Ce spune despre Armată

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, după incidentele cu drone din ultimele două zile, de la Costineşti şi din judeţul Tulcea, că "forţele noastre militare fac ce ţine de ele pentru a combate dronele" şi că "dotarea cât mai rapidă a Armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedeşte că e o necesitate". Bolojan a adăugat că investiţiile prin programul SAFE sunt "juste şi necesare".

O dronă s-a prăbușit, vineri dimineață, în localitatea Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării. Drona nu a fost detectată anterior de radarele MApN, deoarece a zburat la o altitudine mică, potrivit ministerului. Aeronava fără pilot a explodat și a provocat un incendiu, au mai precizat autoritățile.

De asemenea, resturi de drone au fost găsit la Costineşti joi şi vineri.

"Avem o realitate pe care n-o putem nega şi anume că războiul are efecte inclusiv la graniţele noasrtre şi ne putem astepta că resturi de drone, drone, să devieze spre România. Forţele noastre militare fac ce ţine de ele pentru a combate dronele.

(n.r.- despre drona căzută în Tulcea) Nu am toate datele, tocmai ce am ieşit din şedinţa de Guvern, n-am încă toate elementele. E regretabil. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele luni, e o constantă în Europa.

Dotarea cât mai rapidă a Armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedeşte că e o necesitate. Programul SAFE, cel puţin aceste componente care ţin de zona de Apărare, dar şi partea de Transporturi, se dovedeşte că a fost just şi necesar", a declarat Ilie Bolojan.