România încearcă să crească capacitatea de stocare a energiei în baterii. Bolojan anunță două programe: „Din 2027 vom avea rezultate”

2 minute de citit Publicat la 13:35 14 Aug 2026 Modificat la 14:06 14 Aug 2026

România încearcă să crească capacitatea de stocare a energiei în baterii. Foto: Getty Images

România produce energie din soare și vânt, dar nu are suficiente capacități pentru a o păstra și folosi atunci când este nevoie. Ilie Bolojan spune că stocarea a fost neglijată în ultimii ani și anunță două noi scheme de finanțare, plus investiții ale Hidroelectrica care ar urma să aducă 1.500 MW de stocare în 2027 și 2028. „Dacă i-am fi avut astăzi, i-am fi putut folosi în orele de seară”, a spus premierul interimar.

„Un lucru greșit făcut anii ăștia e că nu am luat măsuri prin reglementări sau cofinanțări ale creșterii capacităților de stocare din România”, a spus Ilie Bolojan.

El a explicat că Ministerul Energiei, Ministerul Mediului și Ministerul Proiectelor Europene au susținut dezvoltarea producției fotovoltaice și eoliene, fără să insiste însă suficient pe stocare.

„Avem un deficit de stocare”, a spus premierul interimar.

Două scheme de finanțare pentru capacități de stocare

Bolojan a anunțat că în această perioadă sunt pregătite două programe prin care vor putea fi finanțate investiții în stocarea energiei.

Prima schemă va fi finalizată săptămâna viitoare de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, și va avea la dispoziție 80 de milioane de euro.

O a doua schemă va fi finanțată prin Fondul pentru Modernizare. Bolojan spune că ghidul de finanțare a fost aprobat vineri dimineață, iar suma pusă la dispoziție va fi de două ori mai mare decât cea din programul Ministerului Mediului.

Banii vor fi folosiți exclusiv pentru finanțarea capacităților de stocare.

Rezultatele nu se vor vedea însă imediat, a atenționat Bolojan: „E adevărat că doar din 2027 vom vedea rezultate, pentru că depunerea de proiecte, evaluarea și generarea lor nu se fac de pe o zi pe alta”.

Premierul a vorbit și despre montarea unor capacități de stocare la hidrocentralele din România. Bolojan a spus că Ministerul Energiei a cerut ca această „hibridizare” să fie inclusă în planurile de investiții ale companiilor de stat pentru următorii ani. Avantajul, spune el, este că hidrocentralele au deja avizele de racordare și dispun de capacități de racordare mai mari decât producția pe care o livrează în prezent.

Potrivit lui Bolojan, Hidroelectrica ar urma să pună în practică aceste investiții în 2027 și 2028, iar capacitatea de stocare instalată ar ajunge la 1.500 MW.

„Dacă i-am fi avut astăzi i-am fi putut folosi în orele de seară”, a spus premierul interimar.

Bolojan a mai spus că trebuie grăbită autorizarea și punerea în funcțiune a capacităților energetice care sunt deja într-un stadiu avansat.

„Urgentarea avizării și punerii în funcțiune a capacităților într-o fază avansată de finalizare trebuie să rămână o prioritate, pentru că ce se poate termina să intre în funcțiune cât mai repede posibil”, a declarat premierul interimar.

Creșterea capacităților de stocare ar permite păstrarea energiei produse în perioadele în care există surplus și folosirea acesteia mai târziu, inclusiv seara, când producția solară dispare, iar presiunea pe sistem crește.