Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele de identificare oferă primele indicii care dau fiori

Motocicleta din Al Doilea Război Mondial descoperită în Dunărea secată și plăcuțele de identificare ale soldațilorgermani. Sursa foto: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V./ Simone Schmid

Nivelul scăzut al Dunării a scos la lumină la Budapesta, la începutul lunii, o motocicletă din Al Doilea Război Mondial. Dar cazul a devenit o senzație internațională la câteva zile după descoperire, când s-a dezvăluit că sub motocicletă erau rămășițele a doi soldați germani. Anchetatorii au deja primele indicii despre identitatea lor.

Trupurile au fost găsite lângă o motocicletă DKW NZ 350-1, iar plăcuțele de identificare recuperate arată că unul dintre soldați a servit în Wehrmacht, iar celălalt, probabil, în Waffen-SS. Anchetatorii încearcă acum să stabilească identitatea celor doi și împrejurările în care au murit, potrivit Euronews.

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Ambele trupuri aveau încă plăcuțele germane de identificare intacte, oferindu-le anchetatorilor o șansă neobișnuit de bună de a-i identifica pe cei doi bărbați, la mai bine de 80 de ani de la moartea lor.

Descoperirea este strâns legată de o motocicletă DKW NZ 350-1, remarcabil de bine conservată, găsită la începutul lunii august.

Sub motocicletă sau chiar lângă aceasta, angajații Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria au descoperit rămășițele umane. Gábor Kohlrusz, angajat al Volksbund, organizația germană care se ocupă de identificarea și reînhumarea militarilor germani căzuți în timpul războaielor, a recuperat oasele celor doi bărbați din albia fluviului.

Kohlrusz lucrează de mulți ani în Ungaria pentru Volksbund, ocupându-se de reînhumarea militarilor morți în război. Printre responsabilitățile sale se numără căutarea, recuperarea și documentarea militarilor germani decedați în timpul războiului, precum și de recuperarea obiectelor personale și a plăcuțelor de identificare. Împreună cu istorici și parteneri locali, el contribuie la stabilirea identității celor căzuți și la elucidarea unor povești din timpul războiului rămase învăluite în mister timp de decenii.

Doi morți care probabil erau încă dați dispăruți

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, plăcuța de identificare a unui soldat german decedat era ruptă în două: o jumătate rămânea asupra trupului, iar cealaltă era trimisă Biroului de Informații al Wehrmachtului din Berlin, astfel încât decesul să poată fi înregistrat, iar rudele să fie informate.

Întrucât ambele plăcuțe de identificare recuperate din Dunăre erau încă întregi, acest lucru sugerează că familiile celor doi bărbați probabil au așteptat în zadar o notificare oficială.

Alături de plăcuțele de identificare au fost găsite și o verighetă, precum și un scut de mânecă Kuban. Dacă insigna poate fi atribuită definitiv unuia dintre cei doi morți, ea ar putea oferi un indiciu important cu privire la cariera lui militară. Scutul Kuban era acordat soldaților germani care au luptat în 1943 la capul de pod Kuban, în sudul Uniunii Sovietice. Decorația a fost instituită în luna septembrie a acelui an.

Dacă se confirmă că unul dintre cei doi soldați purta acest scut, ar însemna că acesta servise pe Frontul de Est timp de mai mulți ani înainte de moartea sa.

Arne Schrader, șeful Departamentului pentru Serviciul Mormintelor de Război și Relații Internaționale, știe cât de dificilă poate fi o astfel de atribuire. Sunt necesare mai multe examinări pentru a stabili dacă cele două plăcuțe de identificare aparțin într-adevăr trupurilor descoperite. Numele persoanelor cărora le-au aparținut inițial plăcuțele ar putea fi stabilite relativ rapid. Dar acest lucru este departe de a fi suficient pentru confirmarea identității lor.

Identificarea celor morți este un proces minuțios

Punctul de plecare îl constituie examinarea detaliată a rămășițelor. Chiar și lungimea anumitor oase poate oferi indicii despre înălțimea persoanei decedate. Ori de câte ori este posibil, sunt folosite mai multe oase pentru acest lucru, de exemplu, oasele membrelor inferioare și superioare. Privite împreună, aceste constatări conturează treptat un profil care poate fi comparat cu datele cunoscute despre posesorii plăcuțelor de identificare.

Există diverși indicatori anatomici ai vârstei soldaților, care le permit experților să stabilească, cu un grad ridicat de probabilitate, dacă un os a aparținut unei persoane cu vârsta sub 20 de ani, între 20 și 25 de ani sau unei persoane mai în vârstă, de până la 40 de ani ori peste această vârstă.

Deocamdată nu se știe ce vârstă aveau cei doi soldați. Analiza antropologică a rămășițelor urmărește, printre altele, să determine vârsta aproximativă pe baza oaselor, epifizelor și molarilor de minte.

„Aici pot fi analizate, printre altele, sacrul și epifizele oaselor lungi, iar molarii de minte pot oferi, de asemenea, informații”, explică Arne Schrader. Plombele dentare pot furniza și ele indicii cu privire la originea unei persoane: dinții obturați cu amalgam indică faptul că persoana decedată provenea probabil din Europa Occidentală.

Una dintre plăcuțele de identificare găsite în Dunăre aparținea unui soldat al Wehrmachtului, iar cea de-a doua unui membru al Waffen-SS.

Mai trebuie însă stabilit dacă plăcuțele corespund într-adevăr celor două trupuri recuperate. Orice identificare provizorie realizată de Volksbund va trebui ulterior confirmată oficial de Arhivele Federale ale Germaniei.

Pe parcursul războiului, aproximativ 900.000 de persoane au servit în Waffen-SS. Printre acestea s-au numărat național-socialiști convinși și voluntari străini, dar și, mai ales spre sfârșitul conflictului, recruți și minori. Waffen-SS a fost responsabilă de numeroase crime de război și a participat la Holocaust; în 1946, Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg a declarat-o organizație criminală.

Zona descoperirii se afla într-un loc unde se acumulase mâl portuar amestecat cu motorină. Aceste condiții neobișnuite au contribuit, aparent, la conservarea într-o stare remarcabil de bună atât a componentelor motocicletei, cât și a plăcuțelor de identificare.

Volksbund poate compara acum informațiile de pe plăcuțe cu evidențele militare, rapoartele privind persoanele dispărute și propriul serviciu „Gräbersuche online”, o bază de date care conține în prezent aproximativ 5,4 milioane de înregistrări.

Ce legătură are motocicleta DKW NZ 350-1 cu soldații?

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, motocicleta este o DKW NZ 350-1, fabricată în Saxonia. Acest model a fost dezvoltat începând din 1944, special pentru utilizare în timpul războiului.

Totuși, simplul fapt că motocicleta a fost găsită împreună cu cei doi morți nu dovedește că soldații se deplasau efectiv cu ea.

Sunt posibile mai multe scenarii: cei doi ar fi putut merge chiar ei cu motocicleta, unul fiind conducătorul, iar celălalt pasagerul. La fel de posibil este ca DKW-ul să fi aparținut unei anumite unități, în timp ce cei doi soldați să fi avut o altă legătură cu locul. Motocicleta ar fi putut ajunge acolo abia după moartea celor doi. Vehiculul ar fi putut ajunge în Dunăre în timpul luptelor sau ar fi putut fi scufundat intenționat ulterior.

Și muniția se afla pe fundul fluviului

Serviciul de intervenție pentru neutralizarea bombelor și muniției a trebuit să intervină în timpul operațiunilor de recuperare, pentru că, pe lângă alte echipamente, au fost descoperite mine antitanc germane de tip 35 Teller, din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Institutul de Istorie Militară din Ungaria consideră că zona ar fi putut să fie un loc în care au fost depozitate sau aruncate materiale militare și deșeuri rezultate după încheierea asediului. Deocamdată nu se poate spune cu certitudine dacă obiectele au fost eliminate intenționat în acel loc sau în ce împrejurări au ajuns acolo.

O legătură cu Bătălia pentru Budapesta?

Din punct de vedere istoric, o legătură cu luptele pentru Budapesta este plauzibilă.

Bătălia pentru Budapesta s-a desfășurat de la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie 1944 până la 13 februarie 1945 și s-a numărat printre cele mai sângeroase și mai dure confruntări din ultima etapă a celui de-Al Doilea Război Mondial în Ungaria. Budapesta a fost apărată de unități germane și ungare împotriva Armatei Roșii sovietice și a forțelor române. După ce orașul a fost încercuit la sfârșitul lunii decembrie 1944, luptele s-au transformat într-un asediu prelungit, care s-a încheiat cu cucerirea Budapestei de către trupele sovietice la 13 februarie 1945.

Luptele au fost extrem de agresive și au provocat numeroase victime de ambele părți.

În prezent, cimitirul militar germano-ungar din Budaörs, la vest de Budapesta, este cel mai mare loc de înhumare pentru militarii germani și ungari căzuți în război de pe teritoriul Ungariei. Aici își găsesc locul de odihnă în principal cei uciși la Budapesta și în regiunile aflate la est de Dunăre. Potrivit Volksbund, până în prezent au fost înhumați la Budaörs 16.630 de morți.

Dacă cei doi bărbați descoperiți în Dunăre au căzut efectiv în timpul Bătăliei pentru Budapesta este ceva ce doar cercetările viitoare vor putea demonstra. Ceea ce este deja sigur este că rămășițele lor vor fi înhumate în cimitirul militar de la Budaörs.

Descoperirea arată cât de multe urme ale trecutului sunt încă ascunse astăzi în râurile Europei. Dunărea a fost o importantă rută de transport și comercială nu doar în timpul războaielor.

Volksbund se așteaptă ca nivelul actual scăzut al apei să ducă și la recuperarea altor victime ale războiului din epavele care ies la suprafață.

Prin urmare, descoperirea de la Budapesta s-ar putea să nu fie ultima de acest fel.