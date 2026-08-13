Sorin Grindeanu acuză Guvernul Bolojan că ține secretă Legea salarizării și spune că nici Nicușor Dan nu a văzut varianta finală

Legea salarizării unitare este un jalon din PNRR. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat Guvernul Bolojan că ține secret proiectul Legii salarizării unitare. Liderul social-democraților a spus că nici la discuțiile de la Palatul Cotroceni, liberalii nu au prezentat un draft al legii sau simulări ale salariilor din principalele sectoare ale administrației publice. „Nimic, nici măcar o simulare, nu trei, cum a cerut Hunor”, a spus Grindeanu.

„În acest moment, legea nu a ajuns la noi. Să ajungă la PSD, trebuie să treacă de UDMR, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Am fost la Cotroceni și nu am avut o lege în față, o formă a legii, un proiect, o simulare. Nu eu, președintele, nimeni. Puteai să faci în trei luni, astea sunt scenarii, nimic, nici măcar o simulare, nu trei, cum a cerut Hunor”, a spus Sorin Grindeanu joi, într-o conferință de presă la Parlament.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații nu se opun adoptării Legii salarizării, iar blocajul este între ministere.

„Florin Manole, din câte știu, atunci când a plecat, a lăsat un draft mai bun decât ce se discută acum, asta spun partenerii sociali. PSD nu spune că nu e nevoie, PSD nu caută vinovați. Alții încearcă să își justifice existența politică, arătând cu degetul înspre PSD și încercând ca tot ce se desfășoară să spună că e de vină PSD. (...)

Nu sunt închise lucrurile între Ministerul Muncii și Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și nu sunt închise lucrurile între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democraților a adăugat că discuțiile ar fi fost mai avansate dacă Petre Florin Manole ar fi fost în continuare ministrul Muncii, deoarece sindicaliștii refuză să negocieze cu Dragoș Pîslaru.

„Cred că lucrurile ar fi fost mai bine gestionate dacă ar fi continuat Manole la Ministerul Muncii și un ministru care să aibă o altă atitudine în discuțiile cu partenerii sociali. Mare parte din sindicate refuză dialogul cu domnul Pîslaru. Nu poți să ai un proiect de lege atât timp cât aceste dialoguri și aceste capacități de a sta la masă nu le ai”, a mai spus președintele PSD.

De ce a fost amânată Legea salarizării în 2023

Sorin Grindeanu a explicat și de ce acest proiect de lege, care este un jalon din PNRR în valoare de 770 de milioane de ani, a fost amânat până s-a ajuns pe ultima sută de metri.

„În 2023, am avut un Guvern Ciucă care a amânat de pe cererea de plată nr. 3 pe cererea de plată nr. 6, noi am fost de acord. Era imposibil în 2024 să faci și legea pensiilor, și legea salarizării. Nu ducea bugetul României. (...) A mutat coaliția, nu doar PSD, legea salarizării în cererea de plată nr. 6”, a spus Grindeanu.

Decizia a fost luată în coaliția de atunci și am ales una dintre cele două variante, pentru că, dovadă ce se întâmplă acum, chestiunile legate de legea pensiilor, din perspectiva unei noi legi, sunt mult mai ușor de făcut decât o lege a salarizării”, a explicat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a dat vina pe Guvernul Bolojan pentru întârzierile din prezent.

„Sunt de trei sau patru luni la guvernare singuri, PSD-ul este în opoziţie, iar PSD a dovedit o atitudine constructivă inclusiv legat de această lege. PSD-ul a fost prezent la toate întâlnirile, fie că au fost la Cotroceni, fie că au fost în Ministerul Muncii, inclusiv la alatăieri şi puteţi să-i întrebaţi pe toţi cei care au fost prezenţi.

Am spus că noi ne dorim o legea salarizării, că România are nevoie de o lege a salarizării, că este evident că în acest moment lucrurile trebuie să fie aranjate pe acest domeniu, dar că din perspectiva noastră şi nu doar a noastră, în acest moment lucrurile nu sunt clare în interiorul coaliţiei actuale”, a mai spus liderul PSD.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, că până nu va primi simulări ale salariilor din principalele sectoare ale administrației publice nu poate fi luată o „decizie politică” cu privire la Legea salarizării unitare.

Discuție finală pe Legea salarizării la Cotroceni

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați marți, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni pentru o discuție finală cu președintele Nicușor Dan cu privire la proiectul Legii salarizării unitare.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului își dorește ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament pentru a nu rata termenul limită de 31 august din PNRR.

Legea salarizării unitare este un jalon din PNRR. Trebuie adoptată până la data de 31 august 2026 pentru a nu pierde aproximativ 700 de milioane de euro.