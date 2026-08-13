4.500 de proiecte din PNRR nu au fost recepționate. România mai are două săptămâni la dispoziție. Bolojan a băgat prefecții în ședință

1 minut de citit Publicat la 11:20 13 Aug 2026 Modificat la 12:19 13 Aug 2026

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților să urgenteze procedurile. Foto: Facebook/Guvernul României

România mai are două săptămâni să finalizeze și să recepționeze cât mai multe dintre proiectele rămase în PNRR. Aproximativ 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate, iar întârzierile ar putea costa țara noastră bani europeni. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților să urgenteze procedurile.

Bolojan a avut dimineață o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabile de recepția investițiilor.

„În următoarele două săptămâni, trebuie să finalizăm cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR și să ne asigurăm că acestea sunt recepționate la timp”, a transmis premierul.

În total, sunt peste 15.000 de proiecte finanțate prin PNRR la nivel național. O mare parte sunt derulate prin Ministerul Educației și vizează dotarea școlilor, iar celelalte sunt gestionate în principal prin Ministerul Dezvoltării și prin primării. Este vorba despre investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte proiecte locale.

Potrivit premierului, aproximativ 4.500 dintre aceste proiecte nu au fost încă recepționate.

Recepția nu înseamnă doar terminarea lucrărilor. Autoritățile trebuie să facă și înscrierile necesare în cartea funciară și să încarce în platforma electronică documentele finale care confirmă încheierea finanțării.

Proiectele recepționate până la finalul lunii august au finanțarea asigurată

Guvernul avertizează că termenul este important pentru banii pe care România îi poate primi prin PNRR.

„Lucrările recepționate până la finalul lunii august vor avea finanțarea asigurată din PNRR. Pentru lucrările care nu vor fi finalizate la timp, România va suporta penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul spune că le-a cerut prefecților și celorlalte instituții din teritoriu să se mobilizeze pentru ca toate lucrările deja finalizate să fie recepționate în termen.

Bolojan a amintit că fondurile europene și cele de la bugetul de stat au finanțat în ultimii ani investiții importante, de la autostrăzi și electrificarea căilor ferate până la spitale, anveloparea blocurilor, spații verzi și alte proiecte locale.

„Finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni”, a mai transmis premierul.