Mihai Tudose, întrebat dacă PSD exclude să facă guvernare cu AUR: "Niciodată să nu spui niciodată"

Mihai Tudose a mai spus că nici secretarii de stat nu mai pot avea atribuții, având în vedere că interimatele miniștrilor au expirat. FOTO: Hepta

Fostul premier al PSD Mihai Tudose a declarat miercuri la Antena 3 CNN că criza politică este mai gravă decât criza energetică, precizând că Guvernul Bolojan este ca un călător "prins fără bilet în tren", care spune că "dacă e dat jos de acolo se oprește trenul". Deși a spus că nu s-a discutat despre o formulă de guvernare cu AUR, Mihai Tudose a spus despre această variantă: "niciodată să nu spui niciodată":

"Că avem o criză energetică, cred că e cel mai mic rău pe care îl avem astăzi. Cred că cel mai mare rău, cea mai mare criză pe care o traversează România astăzi este criza creată de acest grup care vrea să conducă România, crede că conduce România împotriva legii. Ni se explică în fiecare zi, el e prins fără bilet în tren și dacă e el dat jos de acolo se oprește trenul. Avem un prim-ministru, un Guvern și miniștri care nu respectă Constituția. La articolul 107, alineatul 4 se prevede care e perioada de interimat a unui ministru, maxim 45 de zile.

E ca la abonament sau aveți un buletin. În buletin ai o dată de expirare. Carnetul de conducere... e valabil până la data de... E soluție legală. Soluția legală era ca miniștrii să fie rotiți. Nu poate să fie Bolojan mai mult de 45 de zile ministru interimar la Energie. N-avea decât să-l pună pe Miruță interimar la Energie și dânsul să se ducă la Transporturi pentru alt interimat de 45 de zile. Nu poți să ai interimat de ani de zile. Așa scrie Constituția. E de bun-simț", a precizat Mihai Tudose.

El a mai spus că nici secretarii de stat nu mai pot avea atribuții, având în vedere că interimatele miniștrilor au expirat:

"Secretarii de stat, nu cei care fac parte din guvernul interimar, care au rămas, au atribuții date de către ministru. Când ministrul nu mai e, secretarul de stat nu mai are atribuții date de cineva. Eu aș fi foarte atent în locul lor ce semnează sau ce acte fac. S-ar putea ca cineva să vrea să aplice legea în România și să îi întrebe pe cei care lucrează la cabinetul miniștrilor respectivi, sunt consilierii miniștrilor, dar ministrul ăla nu mai e legal".

Variantele PSD pentru formarea unei noi guvernări

Întrebat despre variantele pe care PSD le are acum pentru a forma un nou guvern, Mihai Tudose a respins un guvern tehnocrat:

"Matematic sunt toate variantele posibile, practic, dacă tot avem alegeri și punem tehnocrați, hai să închidem, să nu mai avem alegeri. Facem un referendum, stabilim foarte clar că forma de guvernare e exact ca în SUA, republică prezidențială și președintele conduce Guvernul și punem tehnocrați. Nu mai facem alegeri.

Cetățenii României sunt reprezentați în Parlament, fiecare de către cineva. Se fac majorități în Parlament. Acum s-a creat o majoritate de blocare, care nu face altceva să țină acest guvern demis".

Mihai Tudose susține că președintele Nicușor Dan trebuie să numească un candidat propus de PSD: "Să ieșim din zona imaginației sofisticate. Avem un partid care e pe primul loc în Parlament. Președintele să desemneze pe cine propune PSD-ul".

Întrebat dacă exclude o guvernare cu AUR, Tudose a răspuns: "AUR reprezintă pe cineva, dar nu a fost o discuție despre această formulă de guvernare. N-a fost deocamdată, știți cum e în politică, niciodată să nu spui niciodată".

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și primul premier desemnat după căderea guvernului, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, unde se blochează ieșirea din criza politică în care ne aflăm.

Întrebat cine este favoritul lui Nicușor Dan pentru formarea guvernului – un tehnocrat sau un politician –, Tomac a evitat să dea un nume și susține că Președintele a făcut deja două desemnări, iar niciuna nu a găsit o majoritate în Parlament.

Mihai Tudose, despre criza energetică

Fostul premier a vorbit și despre criza energetică, criticând închiderea centralelor pe cărbune: "Criza energetică e una din bâlbele și marile reforme care ni se explică că se întâmplă în fiecare zi și până una alta nu s-a întâmplat nimic. Putem să acceptăm și o chestie foarte simplă: este secetă, s-a întâmplat.

De ce s-a întâmplat treaba asta? E o altă discuție. Eu știu când am fost ministru al Economiei și prim-ministru că am lăsat un plan foarte coerent de făcut cu banii de la SAPE, bani grămadă de eficientizare a mineritului. Cărbunele scos din România era foarte, foarte scump, el avea o pondere majoră în prețul energiei produse pe cărbune. Dar eficientizând mina...

A venit acel PNRR făcut pe șestache... Toată țara a aflat de el după ce a fost aprobat și asumat de Guvernul de atunci. Spre deosebire de alte țări, când termenul pentru închiderea facilităților de producere a energiei electrice era 2028, noi ne-am angajat că o facem repede, 2026, închidem repede. De aici pleacă nebunia".