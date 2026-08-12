Fostul viceministru al Justiției din Polonia ar fi fugit în Transnistria, cu mandat de arestare pe numele său. Șeful său a fugit în SUA

1 minut de citit Publicat la 20:13 12 Aug 2026 Modificat la 20:30 12 Aug 2026

Marcin Romanowski, fost viceministru al Justiției în guvernul polonez al PiS, a fugit în Transnistria. Foto: Hepta

Autoritățile poloneze au anunțat miercuri că fostul viceministru al Justiției, Marcin Romanowski, căutat de autoritățile de la Varșovia pentru infracțiuni de corupție, se află în prezent în Transnistria, relatează Agerpres, care citează DPA.

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Varșovia a precizat că Romanowski a adresat o scrisoare unei instanțe din capitala poloneză în care susține că locuiește la Tiraspol.

Întrebat de jurnalişti dacă autoritățile poloneze sunt sigure că scrisoarea a fost scrisă chiar de Romanowski, purtătorul de cuvânt a spus: "Nu suntem complet siguri. Se aplică principiul general conform căruia documentele trebuie considerate

credibile".



El a adăugat că semnătura lui Romanowski de pe scrisoare nu fost încă examinată de un grafolog. "Cu toate acestea, este o semnătură similară", a mai spus oficialul polonez.

Parte a Republicii Moldova, regiunea separatistă Transnistria, aflată în sfera de influență a Rusiei, nu este recunoscută pe plan internațional, amintește DPA.

În scrisoarea redactată olograf, fostul demnitar s-ar fi oferit să se prezinte în fața unei instanțe sau a Parchetului din Polonia în termenul specificat, cu condiția de a rămâne în libertate.

Cum au ajuns fostul viceministru al Justiției urmărit internațional

Marcin Romanowski este căutat de autoritățile poloneze pentru presupuse infracțiuni, între care corupție, ceea ce a dus la emiterea unui mandat european de arestare pe numele său.

Politicianul, în vârstă de 50 de ani, a fost adjunct al ministrului Justiției în perioada 2019-2023, în fostul guvern condus al partidului populist Lege și Justiție (PiS).

În calitate de viceministru, el ar fi canalizat milioane dintr-un fond destinat victimelor criminalității către proiecte despre care ministrul Justiției de atunci, Zbigniew Ziobro, promisese că vor aduce beneficii partidului.

Romanowski neagă toate acuzațiile.

Romanowski și Ziobro, și el căutat de autoritățile poloneze, au fugit inițial în Ungaria, unde premierul de la acea vreme, Viktor Orban, le-a acordat azil.

După ce noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că țara sa nu îi va mai proteja pe cei doi, Ziobro a fugit în Statele Unite.