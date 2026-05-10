După ce a anunțat că a obținut azil în Ungaria, un fost ministru polonez, acuzat de abuz de putere, a fugit în SUA

Un fost ministru al Justiției din Polonia, dat în urmările de autoritățile judiciare din ţara sa, a fugit în Statele Unite. Zbigniew Ziobro se refugiase în Ungaria, atunci când premier era Viktor Orban, însă după ce Peter Magyar a preluat puterea, a plecat în SUA. Presa poloneză a publicat o fotografie cu el pe aeroportul din Newark, relatează Agerpres.

Ziobro riscă până la 25 de ani de închisoare pentru că a deturnat fonduri destinate victimelor unor infracţiuni pentru a achiziţiona programul-spion Pegasus cu scopul presupus de a monitoriza oponenţi politici.

Fostul ministru anunțase în ianuarie 2026 că a obţinut „azil” în Ungaria, împreună cu soţia sa.



La o zi după victoria sa în aprilie, noul prim-ministru ungar Peter Magyar, care şi-a preluat funcţia sâmbătă, a promis că nu va mai oferi refugiu persoanelor căutate de justiţia internaţională.



„Ungaria nu va mai fi un refugiu pentru infractori căutaţi la nivel internaţional”, a declarat Peter Magyar, menţionându-i pe Ziobro şi pe unul dintre adjuncţii săi, Marcin Romanowski, suspectat că ar fi deturnat aproape 40 de milioane de euro. Acesta din urmă obţinuse azil politic în Ungaria în 2024.



Postul de televiziune conservator polonez Republika a afirmat duminica aceasta că Ziobro se află în SUA, iar canalul de ştiri TVN24 a publicat o fotografie a fostului ministru al justiţiei pe aeroportul din Newark, lângă New York.



Potrivit autorităţilor poloneze, paşaportul fostului ministru Ziobro fusese revocat. Procurorul general de la Varşovia a scris pe X că „nu are date care să confirme plecarea suspectului din spaţiul Schengen”.



Ministrul polonez al Justiţiei din prezent, Waldemar Zurek, a declarat pentru Polsat News că „dacă prezenţa lui Ziobro în Statele Unite se confirmă, atunci (Polonia) va solicita extrădarea sa”.



Ziobro este inculpat de justiţia poloneză pentru abuz de putere şi de asociere în scopul comiterii de infracţiuni în perioada în care a ocupat funcţiile de ministru al Justiţiei şi de procuror general în guvernele partidului Lege şi Justiţie (PiS, naţionalist) între 2015 şi 2023.



Tot Ziobro este iniţiatorul unei serii de reforme judiciare controversate. Aceste reforme au provocat un conflict între Polonia şi Comisia Europeană, care considera că ele subminau statul de drept şi echilibrul puterilor în stat.