Bulgaria va fi pedepsită de Comisia Europeană pentru deficit, la doar câteva luni după aderarea la euro

A.N.
2 minute de citit Publicat la 20:56 31 Mai 2026 Modificat la 21:52 31 Mai 2026
Sofia. sursa foto: Getty

Bulgaria va fi pedepsită săptămâna viitoare pentru încălcarea regulilor bugetare la doar câteva luni după aderarea la zona euro – o decizie care va pune guvernul premierului Rumen Radev pe o traiectorie de coliziune cu Bruxellesul, scrie Financial Times.

Potrivit unor oficiali, Comisia Europeană va plasa Sofia sub așa-numita procedură de deficit excesiv, întrucât deficitul său anual s-a lărgit până la 3,5% anul trecut, depășind pragul de 3% al zonei euro.

Acest pas, care vine la pachet cu un stigmat pe piețe și, posibil, cu costuri de împrumut mai mari, este de așteptat să sporească tensiunile cu Radev, care a fost anterior președinte și a devenit tot mai critic la adresa UE și a SUA de când a ajuns la putere, în aprilie, pe o platformă pro-rusă.

Deficitul Bulgariei este pe cale să crească și mai mult în următorii ani – până la 4,1% anul viitor și 4,3% în 2027 –, potrivit recentei prognoze a Comisiei.

Anul acesta, deficitul va fi și mai mare. Balonul s-a spart”, a declarat Radev la o ședință de guvern de vineri. „Acesta este rezultatul moștenirii grele pe care am [preluat-o]”.

Alte zece țări se află sub o astfel de procedură, printre care Italia și Franța.

Roma încercase să-și reducă deficitul bugetar „sub 3%” anul trecut – o condiție pentru a ieși din procedură –, dar nu a reușit, ceea ce reprezintă un eșec pentru premierul Giorgia Meloni înaintea alegerilor de anul viitor. Malta, care și-a redus deficitul excesiv la 2,2% anul trecut, va ieși din procedură.

Alte țări cu deficite estimate să depășească 3% - printre care Germania – nu vor intra anul acesta într-o procedură de deficit excesiv, datorită unei clauze care scutește anumite cheltuieli legate de apărare.

Bulgaria a aderat la zona euro în ianuarie, încununând un efort de mai mulți ani care a rezistat unor crize politice repetate și unei campanii de dezinformare duse de politicieni pro-Kremlin, care se opuneau adoptării monedei unice de către Sofia.

Unul dintre criteriile de aderare la zona euro este respectarea regulilor fiscale ale UE, inclusiv a pragului de deficit de 3% și a unui nivel al datoriei sub 60% din PIB.

Bulgaria a îndeplinit condițiile până anul trecut, când creșterile de salarii, costurile cu pensiile și cheltuielile militare au strâns bugetul ca într-o menghină, în timp ce țintele ambițioase de venituri fiscale nu au fost atinse.

Gestionarea defectuoasă a economiei și corupția endemică au dus la proteste ample, care au scurtat mandatul guvernului anterior, condus de partidul de centru-dreapta, pro-UE, al fostului premier Boiko Borisov. Radev a câștigat un sprijin politic larg, promițând să pună capăt corupției.

Fostul general de aviație are o majoritate absolută în parlament, însă linia sa politică este văzută ca un risc. El are nevoie de sprijinul partidelor pro-occidentale pentru a-și pune în aplicare agenda anticorupție promisă.

Assen Vassilev, fost ministru de finanțe și acum deputat al partidului liberal PPDB – cel mai probabil partener al lui Radev în reforme –, a calificat practica fiscală anterioară drept „absolut dincolo de orice logică”. El a precizat că guvernul trebuie să revină la deficitul fiscal de 3% prescris de UE încă din 2026.

Procedura va fi încheiată și nu vor exista consecințe pentru Bulgaria dacă stăm bine anul acesta”, a declarat Vassilev.

Bulgaria deficit bugetar zona euro Uniunea Europeană

