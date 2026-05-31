Drumuri drepte, piețe și o tablă de șah „aproape perfectă” în mijlocul junglei. Povestea adevărată a „orașului pierdut” din Amazon

Publicat la 20:17 31 Mai 2026 Modificat la 20:17 31 Mai 2026

Undeva în inima Ecuadorului, la umbra vulcanului Sangay, se întinde o vastă rețea de aproape 7.500 de structuri create de om – platforme, movile, drumuri drepte, de parcă ar fi fost trasate cu rigla și piețe – veche de aproape 3.000 de ani. Presa a botezat-o „orașul pierdut al Amazonului”, însă cercetătorii care o studiază spun că eticheta induce în eroare: situl nu a fost niciodată cu adevărat „pierdut”, iar movilele nu formau un oraș în sensul clasic, ci o formă de urbanism unică în lume – multicentrică, cu densitate redusă, croită după regulile junglei. Descoperirea, scoasă la lumină de tehnologia laser Lidar, răstoarnă o idee veche de decenii: că Amazonul nu putea găzdui decât mici triburi de vânători-culegători, arată un reportaj al jurnaliștilor de la BBC. Rămân însă mult mai multe întrebări decât răspunsuri – printre care una tulburătoare: unde sunt oamenii care au trăit aici?

Această vastă metropolă antică din jungla Ecuadorului a dezvăluit o formă unică de urbanism, întâlnită doar în Amazon. Sofia Quaglia vizitează situl pentru a spune povestea acestei civilizații misterioase.

Arheologul Alden Yépez străbate un câmp de iarbă verde-aprins, agitându-și maceta ruginită la stânga și la dreapta pentru a-și croi drum prin pășunea tropicală înaltă până la umeri. Își urmărește dispozitivul GPS portabil cu o anumită grabă: trebuie să ieșim din câmpie înainte de apus. În ritmul acesta, însă, durează doar 30 de minute bune ca să răzbatem din vegetația care te izbește din toate părțile.

„Am ajuns”, spune el, gâfâind. Suntem acum înconjurați de coline mici și abrupte, care formează în jurul nostru un soi de labirint. Odată ajunși în interiorul sistemului de formațiuni, natura lor făcută de mână devine mai clară – printre ierburile înalte se zărește o potecă adâncă și lungă și opt movile dispuse într-un model geometric. Una dintre coline are o cărare tăiată prin ea, iar eu îi văd interiorul de noroi stratificat, în diferite nuanțe de maro-aprins.

Yépez este un expert în Amazonia antică de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Puce), iar acesta este ceea ce se numește situl Huapula. Este una dintre cele mai dense rețele de movile create de om descoperite până acum în interiorul așa-numitului „oraș pierdut” al Amazonului din Ecuador – un sistem vast, format din zeci de astfel de grupări.

Arheologii locali cunosc unele dintre aceste formațiuni de 50 de ani, dar amploarea uriașă a acestui peisaj urban vechi de 3.000 de ani a ieșit la iveală abia recent, datorită noilor tehnologii de cartografiere.

Descoperirea a contribuit la răsturnarea ideii vechi, conform căreia locuitorii străvechi ai Amazonului erau doar mici grupuri de vânători-culegători nomazi – întărind, în schimb, teoria că aceștia erau, probabil, organizați în civilizații sofisticate, capabile să creeze rețele urbane complexe.

Totuși, pe măsură ce aflăm mai multe despre aceste movile interconectate, devine clar că ele nu erau „orașe” în sensul clasic în care le înțelegem astăzi, ci mai degrabă un tip de urbanism unic pentru jungla amazoniană: cu densitate redusă și multicentric, valorificând atât punctele forte, cât și pe cele slabe ale pădurii înconjurătoare.

Ceea ce rămâne încă neclar, însă, este cum și de ce a fost creată această lume complexă – și ce se va întâmpla cu ea acum, după ce a fost descoperită.

Amazonul urban

Totul a pornit de la un pont primit de la un prieten: preotul iezuit Pedro Porras a început să studieze primele platforme de pământ de la Huapula, în valea râului Upano, din estul Ecuadorului.

În 1978, la umbra vulcanului Sangay care clocotea, Porras a petrecut peste 200 de zile săpând în 15 zone diferite ale văii. Una dintre cele mai cunoscute zone de săpături ale sale din situl Huapula este locul în care a tăiat o movilă centrală mare pentru a vedea stratificarea noroiului – exact cea prin care am trecut eu și Yépez.

În anii 1990, arheologii au început să continue munca lui, cu alte săpături mici și răzlețe și cu primele încercări de cartografiere. Apoi, în iulie 2015, Institutul Național pentru Patrimoniu Cultural din Ecuador (INPC) a decis să cartografieze o suprafață de 600 de kilometri pătrați folosind tehnologia de detectare și telemetrie prin lumină (Lidar).

Tehnicieni care lucrau pentru INPC au survolat valea cu avionul, trimițând spre sol milioane de impulsuri laser. Lidar folosește fascicule ultrafine de lumină care se strecoară prin micile spații dintre frunze, ricoșează din sol și returnează cantități uriașe de date, care pot fi folosite pentru a realiza hărți 3D detaliate ale terenului.

Mai multe analize recente ale acestor date, publicate la aproximativ un deceniu după efectuarea scanărilor, au dezvăluit că descoperirile preliminare ale lui Porras făceau parte dintr-un tablou mult mai amplu decât se credea anterior.

Situl conține o rețea imensă și întinsă, formată din aproape 7.500 de structuri create de om, potrivit uneia dintre aceste analize, publicată în 2023 de experți însărcinați de INPC. Printre acestea se numără peste 5.000 de platforme de pământ, în jur de 1.500 de coline și sute de movile rotunjite, zone asemănătoare unor piețe, terase, poteci, drumuri, șanțuri și canale de drenaj.

Platformele erau conectate prin tranșee și drumuri, iar utilizarea lor se poate să fi variat de-a lungul anotimpurilor, potrivit unei alte analize a acelorași date, realizată de cercetători francezi în 2024.

O altă echipă de arheologi din Ecuador, condusă de Yépez, a creat o hartă 3D a siturilor, disponibilă publicului, și lucrează la analize suplimentare.

Se pare că vechii locuitori ai Amazonului construiau zone urbane vaste și sofisticate, modelând noroiul de pe solul pădurii pentru a face coline și movile pe care să locuiască și să se adune, precum și drumuri și, posibil, râuri care să le conecteze.

O rețea vastă

„Este pământ pur, compactat, pe care l-au modelat, orientat și poziționat”, explică Rita Litben, cercetătoare independentă din Guayaquil, Ecuador, și parte a echipei de două persoane însărcinate de INPC să analizeze primele date. „Vorbim despre elemente naturale pe care le-au transformat în lucrări de terasament masive”.

Timp de secole, s-a presupus că, înainte de sosirea spaniolilor în America Latină, în secolul al XV-lea, geografia și clima Amazonului făceau ca acesta să poată găzdui doar populații mici și răzlețe de vânători-culegători. Această idee s-a cristalizat în teoria – acum discreditată – a determinismului de mediu, popularizată în anii 1950 și 1960 de arheologul american Betty Meggers, conform căreia clima tropicală, aspră și fierbinte, a Amazonului ar submina în mod natural progresul uman.

Dar descoperirile recente din valea Upano se adaugă unui corp tot mai mare de cercetări bazate pe Lidar – cu studii realizate în Brazilia, Columbia și nu numai – care sugerează că Amazonul a fost, de fapt, multă vreme casa unor civilizații sofisticate în plină dezvoltare, care își modificau sistematic peisajul pentru a-l adapta nevoilor lor sociale.

„În lumina acestei noi tehnologii, trebuie să regândim așezările amazoniene, trebuie să ne reconsiderăm perspectiva asupra a ceea ce au fost cu adevărat populațiile amazoniene”, spune Litben.

Platformele din întreaga rețea sunt organizate în mare parte în modele de trei până la șase unități, în jurul unui spațiu asemănător unei piețe, adesea cu o altă platformă în mijloc, notează diversele analize ale datelor INPC.

Cele mai multe dintre aceste movile – tolitas sau montículos, cum le numesc localnicii – au o înălțime de circa 2–3 metri și o formă dreptunghiulară, cu laturi de aproximativ 10 pe 20 de metri. Civilizațiile amazoniene au locuit, probabil, pe vârful acestor movile mai mici, sugerează cercetătorii, pentru că acolo au găsit arheologii mici rămășițe ale obiectelor din viața de zi cu zi, precum vase, pietre de măcinat și semințe gătite.

Dar unele rețele sunt formate din platforme mult mai mari, mai înalte de 4,5 metri, ajungând uneori chiar la 8 metri și măsurând până la 40 pe 140 de metri. Aici amazonienii îndeplineau, probabil, un fel de funcții ceremoniale, sugerează cercetătorii, pentru că arheologii nu au găsit prea multe urme de activitate umană sau de hrană.

„Era nevoie de mulți oameni ca să creezi acele platforme; acolo trăiau mulți oameni, mulți munceau și mulți transformau jungla”, spune Alejandra Sánchez Polo, arheoloagă la Universidad de Valladolid, din Spania, și cealaltă coautoare a analizelor INPC.

Mai mulți experți încearcă acum să estimeze posibilele dimensiuni ale populației – pornind invers, de la movile, și calculând cât pământ ar fi putut transporta fiecare persoană pe zi pentru a face atât de multe. Deocamdată, însă, nimeni nu se simte confortabil să dea o cifră.

„A fost o mare surpriză să vedem cât de mult se întind aceste orașe”, spune Stéphen Rostain, arheolog cu o lungă experiență în zona Upano și director de cercetare la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică. „Unii spun 10.000, 30.000, 100.000, dar nu pot afirma nimic fără date serioase care să o dovedească”.

O tablă de șah „aproape perfectă”

Munca lui Rostain sugerează că rețelele de movile erau interconectate printr-un sistem rutier sofisticat. Potecile săpate aveau între 2 și 15 metri lățime și 5 metri adâncime. Puteau să se întindă pe până la 25 de kilometri și se poate să fi conectat rețelele cu alte comunități din vale, probabil pentru comerț.

Drumurile sunt, de asemenea, surprinzător de drepte, în ciuda neregularităților naturale ale terenului. „Nu ne-am imaginat niciodată că ar fi posibil să avem un sit atât de mare organizat ca o tablă de șah; e aproape perfect”, spune Rostain.

Rostain sugerează că existau și câmpuri agricole care se întindeau pe sute de metri pătrați, în sisteme de parcele geometrice, cu mici canale de drenaj și terase întrepătrunse.

În solul extrem de fertil al zonei, amazonienii cultivau porumb, fasole, manioc și cartofi dulci, potrivit examinării sale a granulelor de amidon găsite în ceramica antică descoperită. Beau chicha, o băutură fermentată din porumb, populară și astăzi, iar, având în vedere câte fragmente de boluri de băut a dezgropat Rostain în anii de săpături prin zonele Upano din jur, el speculează că ceremoniile colective de băut erau, probabil, foarte frecvente.

„Amazonul nu a fost capătul civilizației, ci leagănul civilizației”, spune Rostain.

Nu le spuneți „orașe”

Articolul lui Rostain despre valea Upano a făcut mare vâlvă în presă când a fost publicat, în 2024. Dar a primit și unele critici pentru posibile inexactități, în special din partea echipei lui Yépez, precum și pentru faptul că nu a creditat în mod adecvat munca lui Litben și a lui Sánchez-Polo, printre altele.

Rostain respinge cu vehemență criticile echipei lui Yépez și spune că, atunci când și-a scris propriul studiu, nu cunoștea analiza comandată de INPC celor doi cercetători (publicată în spaniolă).

Acoperirea mediatică amplă a făcut ca formațiunile de pământ din valea Upano să capete porecla de „orașele pierdute ale Amazonului”, iar revista Science a pus articolul lui Rostain pe copertă, având cuvintele „oraș pierdut”. Dar denumirea i-a neliniștit pe unii experți. Într-un studiu din 2025, Kathryn Reese-Taylor, antropoloagă la Universitatea din Calgary, Canada, a analizat felul în care presa a exagerat mai multe descoperiri Lidar, inclusiv pe cele din valea Upano.

Cuvântul „pierdut”, notează ea, sugerează că ceva „nu mai este cunoscut” sau este „ruinat ori distrus”. Dar localnicii și arheologii locali cunoșteau și studiau movilele cu mult înainte de noile lucrări Lidar, chiar dacă nu înțelegeau pe deplin amploarea rețelelor. Comparațiile cu Roma, relatate de publicații precum BBC, scrie ea, conferă descoperirilor o grandoare nemeritată, întrucât dimensiunea sitului „cu greu se compară cu Roma”.

Rostain, la rândul său, insistă că cercetarea sa nu a făcut niciodată comparații cu Roma și nici nu a descris descoperirea drept un „oraș pierdut”.

Unii susțin chiar că a numi rețeaua de movile din valea Upano un „oraș” i-ar putea face un deserviciu.

„Sunt un fel de alter ego al urbanismului european centrat pe orașe, în sensul că sunt multicentrice, cu densitate redusă și, prin urmare… o formă de urbanism fără orașe”, spune Michael Heckenberger, antropolog la Universitatea din Florida. Heckenberger nu a fost implicat în studiile din valea Upano, dar cercetează urbanismul amazonian în Brazilia și a popularizat termenii „orașe-grădină” și „urbanism galactic”.

„Dintr-odată, Amazonul ne arată o formă alternativă de urbanism care nu este, în sens evolutiv, inferioară orașelor europene; este un tip diferit de urbanism, la fel de complex”, spune el. Heckenberger remarcă, totuși, că valea Upano se află foarte aproape de Anzi și are o topografie aparte, așa că nu ar trebui prezentată drept un model pentru tot urbanismul amazonian.

Și mai sunt încă multe de aflat despre felul în care a funcționat acest urbanism străvechi.

Un puzzle neterminat

În mașină, între vizitele la movile, Jonathan Panimboza Deleg, inginer geograf și de mediu care analizează datele în echipa lui Yépez de la Puce, îmi arată pe calculator o redare 3D în timp real a văii Upano.

Arătând spre un grup de mici forme piramidale, spune că ar putea fi montículos, dar datele Lidar nu sunt încă suficient de complete pentru a putea spune cu siguranță. El precizează că până la 90% dintre aceste puncte de date sunt încă neclasificate și ar putea dezvălui și mai multe segmente ale rețelei.

Rezultatele actuale reprezintă, de asemenea, doar o parte din întregul sistem Upano, întrucât până acum a fost studiată doar jumătate din suprafața scanată de INPC. Rostain spune că INPC i-a pus la dispoziție datele rămase, pe care le va folosi pentru a-și extinde analiza din 2024 asupra unui teritoriu mai mare.

Yépez și Panimboza Deleg au o altă teorie despre la ce mai puteau fi folosite movilele și piețele din valea Upano: gestionarea apei.

Într-una dintre zilele petrecute alături de ei în căutarea unor montículos ascunse în ierburile înalte, ploaia ne-a udat fără oprire ore în șir, cu pârâiașe care ne treceau pe sub cizmele de cauciuc și cu noroi care îmi ajungea până la genunchi. Tocmai din cauza acestei clime teoretizează cei doi cercetători că rețelele de movile ar fi putut fi, de fapt, concepute ca „orașe osmotice”.

În loc de drumuri, multe dintre tranșee ar fi putut fi canale de drenaj care se umpleau precum râurile și care direcționau apa în funcție de nevoile societății în perioadele cu ploi abundente. Piețele ar fi putut fi rezervoare de apă, adaugă Yépez.

Această teorie ar fi „o mărturie și mai puternică a măiestriei cu care popoarele amazoniene se adaptau”, spune Yépez. Echipa lui de cercetare lucrează acum la confirmarea acestei ipoteze.

Rostain, însă, califică această teorie drept „ridicolă” și nefondată – clima era, într-adevăr, umedă și ploioasă, spune el, dar nu într-o măsură problematică, și nu exista nicio nevoie evidentă de sisteme masive de gestionare a apei.

Cine a construit aceste orașe?

Nu este încă lămurit când au fost create pentru prima oară aceste movile. În interviuri, echipa franceză, echipa însărcinată de INPC și echipa ecuadoriană condusă de Yépez sugerează, cu prudență, că acest lucru s-a întâmplat acum aproximativ 3.000–2.500 de ani.

Esențial este că nu se știe nici dacă movilele au fost construite și locuite toate în același timp. Lidar oferă un instantaneu plat al structurilor care mai există acum; nu ne spune când au fost create sau cât timp au fost folosite. Dacă au fost toate construite și locuite simultan, asta ar însemna că civilizația era mare, extrem de sofisticată și, probabil, organizată cu un fel de structură de conducere. Construirea lor lentă, câte câteva pe rând, ar fi necesitat o organizare mult mai redusă și o forță de muncă mai mică.

De asemenea, nu se știe dacă așezările aveau o populație rezidentă permanentă numeroasă sau dacă era vorba, mai degrabă, despre un număr mare de oameni care veneau și plecau pentru activități ceremoniale, de pildă, spune Yépez.

El sugerează că structurile ar fi putut fi făcute pentru a imita hummock-urile: mici depozite naturale formate din resturile vulcanului Sangay din apropiere. Crede că amazonienii au folosit, probabil, mai întâi aceste movile naturale ca platforme pentru locuințe, iar apoi au decis să încerce să le reproducă, pe măsură ce populația lor creștea. „Căutau formele de relief naturale cele mai optime”, spune Yépez.

Alți cercetători au examinat în ce măsură vechii amazonieni au tăiat pădurea sau au construit în jurul ei și cât de mult au cultivat pământul din preajmă.

„Aceste păduri se pot reface remarcabil de repede, motiv pentru care e destul de greu să spui pe unde au trecut oamenii în trecut”, spune Mark Bush, paleoecolog la Florida Institute of Technology. Vegetația din valea Upano pe care o vedem astăzi, spune el, provine din schimbări petrecute în ultimii 200–300 de ani, nu din vremuri străvechi.

Ce fel de societate a locuit, mai exact, pe aceste movile și cum era cultura ei rămâne, de asemenea, un mister.

De ce au plecat amazonienii?

Nu știm încă ce s-a întâmplat cu societatea care locuia cândva pe vârful acestor movile. Studiile lui Rostain sugerează că siturile au fost abandonate „în grabă” de către populația Upano – numele dat constructorilor inițiali ai movilelor – în anul 600 d.Hr., probabil din cauza Anomaliei Climatice Medievale, care a uscat o mare parte a Anzilor în acea perioadă. Au fost apoi succedați, probabil, de poporul Huapula, spune el – o civilizație mai mică și mai puțin productivă, care a rămas cel puțin până în secolul al XIII-lea.

„S-au făcut puține lucruri în privința unor întrebări mai degrabă antropologice”, spune Florencio Delgado, profesor de antropologie la Universidad San Francisco de Quito, care face parte din echipa ecuadoriană ce studiază acum montículos.

S-ar putea teoretiza că, pentru a muta cantități atât de mari de pământ, trebuie să fi existat un fel de management de sus în jos, un plan și o formă de conducere tribală, spune el.

Echipa lui Yépez, însă, afirmă că studiile sedimentelor și ale ceramicii de la fața locului indică o tranziție mai lentă și mai treptată între cele două culturi, în timpul Anomaliei Climatice Medievale.

„Mai lipsesc încă multe elemente din tablou”, spune Delgado. O problemă frapantă este că aproape nu există urme ale oamenilor care au trăit efectiv acolo. Săpăturile din zonă nu au scos încă la iveală niciun loc de înmormântare, niciun schelet. „Una dintre cele mai importante întrebări pentru mine este: unde sunt oamenii?”, spune Delgado.

Nu chiar atât de „pierdut”

În retorica „orașului pierdut” care a învăluit acest urbanism amazonian, rețelele de movile sunt adesea descrise ca și cum ar fi fost ascunse de lume, departe de civilizație, învăluite sub bolta deasă și umedă a junglei, acolo unde nimeni nu le-ar fi găsit vreodată.

Numai că nu este adevărat. La fel ca în vremurile străvechi, o mare parte a văii Upano este locuită în prezent de oameni.

Deși complexele de montículos se află oficial sub protecția INPC, multe sunt pe terenuri private. Pentru a ajunge la movile în timpul explorărilor noastre arheologice, a trebuit să cerem permisiunea fermierilor locali să le străbatem pământurile, să ne ferim de vacile lor și să sărim peste gardurile electrificate.

Unii fermieri sunt nemulțumiți că nu își pot însămânța cum trebuie pământul și încearcă în mod constant să distrugă montículos de pe terenurile lor, potrivit lui Carmen Quito, care administrează cele 1.450 de hectare de teren agricol ce înconjoară complexul Huapula. Dar alți localnici, inclusiv Quito, sunt mândri de descoperirile arheologice și muncesc din greu pentru a le proteja.

În Morona, o provincie care are jurisdicție asupra a peste 5.300 dintre movilele catalogate până acum, un grup de șapte pasionați de istorie locală au demarat un program independent și voluntar de paznici pentru protejarea movilelor. O echipă pestriță – un specialist în date, un arhitect, un ghid turistic și un designer, printre alții – își spun Gardienii Patrimoniilor. Din vara anului 2025, ei muncesc pentru a raporta sistematic autorităților orice distrugere a movilelor, pentru a-i educa pe proprietarii de terenuri locali despre istoria rețelei de movile și pentru a organiza tururi pentru curioșii nou-veniți.

În Pablo Sexto, un oraș din provincie, a fost amenajat un mic parc arheologic pentru a sărbători movilele. Aflat chiar lângă piața centrală a orașului, acesta conține trei movile antice mari, alături de litere mari, albe, din plastic, care formează cuvântul tolitas, și de panouri cu informații istorice.

Yajaira Ramón Rodas, primărița orașului, spune că, în opinia ei, cu timpul, tolitas vor aduce beneficii locuitorilor de azi ai zonei. „Le spunem mereu cetățenilor noștri: «Aici veți avea ceva de mare valoare»”.