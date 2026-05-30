Un proprietar își vinde Mercedes-AMG One după doar 185 de kilometri și o factură de service de 37.610 euro

3 minute de citit Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:00 30 Mai 2026

Modelul Mercedes-AMG One va fi scos la licitație și este estimat la un preț cuprins între 2,65 și 3 milioane de euro. Foto: Getty Images

Revânzarea unei mașini rare este, de cele mai multe ori, doar o chestiune de timp. S-a întâmplat cu Ford GT, s-a întâmplat și cu Tesla Cybertruck, atunci când primele exemplare au ajuns pe piață. Acum, același lucru se întâmplă și cu exclusivistul Mercedes-AMG One, hypercarul produs în doar 275 de exemplare. Un proprietar a decis să își scoată mașina la vânzare după ce a așteptat patru ani pentru livrare, scrie autoevolution.com.

Modelul Mercedes-AMG One din 2024 va fi scos la licitație de RM Sotheby’s și este estimat la un preț cuprins între 2,65 și 3 milioane de euro. La lansare, Mercedes oferea hypercarul la un preț de pornire de aproximativ 2,27 milioane de euro.

Mercedes-AMG a prezentat conceptul One pe 11 septembrie 2017 și a promis clienților extrem de bogați accesul la primul hypercar din istoria companiei. Cei care au plătit peste 2,5 milioane de dolari pentru mașină nu știau însă că vor avea de așteptat ani întregi până la livrare.

Mulți clienți au renunțat la comenzi

Între timp, unii clienți renunțaseră deja la comenzi. Printre ei s-a numărat și magnatul imobiliar Manny Khoshbin, care fusese deja invitat să configureze mașina. În plus, clienții din SUA au fost descurajați de faptul că AMG One nu respecta normele americane de emisii și putea fi importat doar în baza regulii „Show and Display”, care limitează rulajul la aproximativ 4.000 de kilometri pe an.

Mercedes-AMG nu și-a imaginat că dezvoltarea modelului va dura aproape șapte ani. Proiectul a fost afectat de probleme tehnice serioase, în special din cauza motorului V6 turbo de 1,6 litri derivat direct din Formula 1, integrat într-un sistem hibrid complex.

Mașina folosește două motoare electrice pe puntea față, un turbocompresor MGU-H și un motor electric MGU-K integrat în transmisie. Împreună, sistemul dezvoltă 1.049 de cai putere.

Atinge o viteză maximă de 352 km/h

Mercedes-AMG One accelerează de la 0 la 97 km/h în doar 2,9 secunde și poate atinge o viteză maximă de 352 km/h. Puterea este transmisă către toate cele patru roți printr-o cutie de viteze Xtrac cu șapte trepte.

„Probabil eram beți când am aprobat AMG One”, a declarat în trecut CEO-ul Mercedes, Ola Källenius. Odată început proiectul, compania nu a mai putut da înapoi, mai ales că toate cele 275 de exemplare erau deja rezervate.

Totuși, două dintre mașinile produse au fost deja distruse în incendii. Un AMG One a luat foc în mers, în iunie 2025, în orașul Oldenburg din Germania. Pompierii ajunși la fața locului nu au mai putut salva nimic din hypercarul de milioane de euro.

Un alt exemplar a ars în 2023, în timpul transportului, într-o remorcă închisă din Marea Britanie. La scurt timp după incendiul din Germania, Mercedes a emis și o alertă de rechemare în service din cauza unui posibil risc de incendiu. Problema nu avea legătură cu sistemul de propulsie, ci cu o posibilă lipsă a unui sistem de fixare pe conducta hidraulică a eleronului activ spate, ceea ce putea duce la scurgeri de lichid inflamabil pe componente fierbinți.

Revizia a costat 37.610 euro

În ciuda problemelor, Mercedes-AMG One a devenit cea mai rapidă mașină de serie omologată pentru șosea pe Nürburgring-Nordschleife. Pe 23 septembrie 2024, pilotul Maro Engel a stabilit un timp de 6 minute și 29,090 secunde pe celebrul circuit german.

Exemplarul scos acum la licitație este vopsit într-o nuanță specială Sonderlackierung Reingrun, opțiune care a costat 27.500 de euro. Mașina este echipată cu jante din magneziu finisate în negru mat și etriere de frână negre lucioase, toate contra cost.

Interiorul inspirat din motorsport este îmbrăcat în piele Nappa Magma Gray, cu cusături contrastante Digitalgrun, în ton cu exteriorul.

Proprietarul susține că a fost deja nevoit să facă revizia Service A, efectuată în februarie 2026. Costul intervenției a fost de 37.610 euro, echivalentul a aproape 44.000 de dolari, suficient pentru achiziția unei mașini noi precum Cadillac CT4.

Mercedes-AMG One mai beneficiază de garanție până în februarie 2028, însă viitorul proprietar trebuie să fie pregătit nu doar pentru prețul de câteva milioane de euro al mașinii, ci și pentru costuri de întreținere comparabile cu prețul unui automobil nou.