Peter Magyar anunță deblocarea a 16 miliarde de euro din fondurile UE. Comisia: Banii nu vor ajunge în Ungaria fără reforme

Publicat la 08:27 30 Mai 2026 Modificat la 08:27 30 Mai 2026

Oficialii Comisiei au oferit o descriere mai precaută, descriind acordul de vineri ca fiind un acord politic asupra unei direcții generale. FOTO: Hepta

Peter Magyar a lăudat întâlnirea cu Ursula von der Leyen de la Bruxelles, precizând ca este un progres în deblocarea miliardelor de euro din fondurile UE, dar Ungaria e încă departe de a primi banii pe care Budapesta îi dorește, potrivit Politico.

„Pe baza întâlnirii de astăzi, 16,4 miliarde de euro au fost deblocate”, a declarat premierul ungar reporterilor după întâlnirea de vineri, numind rezultatul mai bun decât se așteptase.

Cu toate acestea, oficialii Comisiei au oferit o descriere mai precaută, descriind acordul de vineri ca fiind un acord politic asupra unei direcții generale, mai degrabă decât o decizie de a elibera banii, care au fost blocați din cauza încălcărilor legislației UE în timpul anilor de putere ai fostului lider Viktor Orbán.

„Nu am convenit să distribuim fondurile”, a declarat un înalt oficial al Comisiei. „Am convenit asupra unei liste de angajamente care, dacă sunt finalizate până la 31 august, vor declanșa plata acestor fonduri.”

În ultimele zile, negociatorii au analizat reforme și investiții specifice și, în mod crucial, au evaluat dacă acestea ar putea fi finalizate în mod realist înainte de termenul limită al UE de 31 august pentru a solicita oficial banii, a declarat un al doilea oficial al Comisiei. Există deja „detalii considerabile” privind acordul.

„Există o înțelegere politică privind zona de aterizare”, a declarat primul oficial de rang înalt al Comisiei. Cu toate acestea, acordul trebuie încă tradus într-o revizuire formală a planurilor Ungariei de a se califica pentru fondurile UE de redresare post-pandemie, stabilind în detaliu reformele, investițiile și termenele de implementare necesare pentru orice plată viitoare, a subliniat oficialul.

Președinta Comisiei, von der Leyen, a declarat că „s-a realizat deja multă muncă într-un timp foarte scurt”, adăugând că „acest lucru oferă încredere pentru următorii pași”.

Magyar a venit la Bruxelles sperând la o victorie - dar înainte de întâlnire, oficialii UE au avertizat că banii vor curge doar după ce Ungaria va finaliza reforme complexe.

Un drum lung către 16,4 miliarde de euro

Se așteaptă ca Ungaria să își prezinte oficial planul de redresare revizuit săptămâna viitoare, potrivit primului oficial de rang înalt al Comisiei. Propunerea ar trebui apoi aprobată de Comisie și avizată de țările UE, Bruxelles-ul vizând adoptarea în iulie.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile, acordul ar putea debloca până la 10 miliarde de euro în cadrul Facilității de redresare și reziliență (RRF) a UE, alături de finanțare suplimentară legată de coeziune și libertate academică, ceea ce aduce suma totală potențial disponibilă la 16,4 miliarde de euro.

Pachetul de 16,4 miliarde de euro constă în 10 miliarde de euro în cadrul RRF - 6,5 miliarde de euro în granturi și 3,5 miliarde de euro în împrumuturi - precum și 2,2 miliarde de euro legate de cerințele de libertate academică și 4,2 miliarde de euro în finanțare pentru coeziune, fonduri menite să stimuleze economiile regiunilor mai sărace.

De asemenea, acordul nu restabilește toate fondurile pe care Ungaria le-a pierdut în anii de dispute cu Bruxelles-ul.

Potrivit unor înalți funcționari ai Comisiei, aproximativ 2 miliarde de euro din fondurile de coeziune au fost deja pierdute definitiv după expirarea termenelor limită de cheltuieli. „Această finanțare nu poate fi recuperată”, a declarat unul dintre oficialii citați mai sus, subliniind că acordul de vineri nu are niciun impact asupra acestor fonduri.

În plus, peste 530 de milioane de euro rămân blocate din cauza preocupărilor legate de migrație, azil și LGBTQ, ceea ce înseamnă că, chiar dacă Ungaria va obține în cele din urmă pachetul integral de 16,4 miliarde de euro, o parte din finanțarea UE rămâne inaccesibilă.