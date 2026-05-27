Peter Magyar merge la Bruxelles pentru o întâlnire oficială cu von der Leyen. Ungaria încearcă să deblocheze 10,4 miliarde de euro

1 minut de citit Publicat la 22:23 27 Mai 2026 Modificat la 22:23 27 Mai 2026

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni vineri după-amiază la Bruxelles cu noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, potrivit Comisiei. Maygar a declarat într-o postare pe rețelele sociale, publicată miercuri seară, că întâlnirea va avea loc vineri. Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei, Paula Pinho, a confirmat acest lucru la scurt timp după. Joi, Magyar va purta, de asemenea, discuții și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, scrie Politico.

Executivul UE a evitat inițial să confirme sau să respingă ideea unei întâlniri. Confirmarea vine după ce ministrul ungar de Externe, Anita Orban, a declarat sâmbătă pentru Politico că maghiarii vor veni la Bruxelles pentru discuții în această săptămână.

Budapesta încearcă să restabilească relațiile tensionate cu Bruxelles-ul după ani de confruntări sub fostul premier, Viktor Orban.

Ungaria, a cărei mișcare centristă a câștigat alegerile din Ungaria de luna trecută, încearcă să deblocheze miliarde din fondurile UE înghețate din cauza încălcărilor legislației UE de către Budapesta sub Orban, care a guvernat țara timp de 16 ani consecutivi.

„Deblocarea a 10,4 miliarde de euro din fondurile UE de redresare post-pandemie este principala prioritate a guvernului maghiar”, a declarat ministrul de externe Orban, care nu are nicio legătură cu fostul lider în ciuda numelui.

Eliberarea fondurilor este condiționată de îndeplinirea de către Ungaria a unor criterii specifice de reformă, a declarat Comisia. Budapesta se întrece în a îndeplini cerințele necesare pentru a se califica pentru bani, pe care trebuie să îi solicite oficial până la 31 august.

Magyar a declarat că există un „acord politic” privind eliberarea fondurilor înghețate, în timp ce un oficial al Comisiei a declarat marți că o serie de probleme tehnice au rămas nerezolvate.

Noul lider maghiar s-a întâlnit cu von der Leyen la Bruxelles în aprilie pentru a lansa negocierile privind deblocarea fondurilor înainte de termenul limită.

Joi, Magyar va purta, de asemenea, discuții cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, a confirmat alianța miercuri. De asemenea, se va întâlni cu prim-ministrul belgian Bart De Wever, potrivit unui oficial al guvernului belgian.