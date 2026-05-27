Șefa spionilor britanici spune că Rusia a pierdut aproape 500 000 de soldați în războiul contra Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 20:59 27 Mai 2026 Modificat la 22:06 27 Mai 2026

Lunetist ucrainean într-un tranșeu din apropiere de Bahmut. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de când a început invazia rusească împotriva Ucrainei, în februarie 2022, conform informațiilor celei mai importante agenții britanice de spionaj, relatează BBC.

Cifrele au fost dezvăluite de directoarea GCHQ, Anne Keast-Butler, în discursul său inaugural, în care a vorbit și de amenințările cu care se confruntă Regatul Unit și de măsurile pe care le consideră necesare pentru a le preîntâmpina.

Șefa spionilor britanici a avertizat și că Regatul Unit se află „într-un punct de cotitură” când vine vorba de războiul hibrid al Rusiei, care „țintește necontenit” infrastructura critică din toată țara.

A dat vina pe Kremlin și pentru o serie de comploturi de spionaj pe teritoriu britanic și, mai recent, pentru războiul hibrid împotriva UK și altor țări NATO.

Deși și Ucraina și Rusia publică în mod regulat estimări ale pierderilor pe câmpul de luptă ale celeilalte, cele două rămân reticente să publice rapoarte detaliate cu propriile pierderi.

Totuși, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, declara în februarie că Ucraina a pierdut 55.000 de militari în cei patru ani de război.

Sute de mii de morți pentru războiul lui Putin

Varianta în limba rusă a BBC News contabilizează pierderile de război ale Rusiei împreună cu publicația independentă Mediazona și un grup de voluntari, din februarie 2022. Este ținută o listă a persoanelor identificate nominal ale căror decese au putut fi confirmate folosind rapoarte oficiale, ziare, rețele sociale, precum și noi monumente comemorative și morminte.

BBC a reușit până acum să confirme numele a 223.539 de soldați și ofițeri uciși luptând de partea Rusiei în Ucraina.

Bilanțul real al morților este considerat mult mai mare, iar experții militari consultați de BBC cred că analiza cimitirelor, monumentelor de război și necrologurilor ar putea reprezenta între 45% și 65% din total.

Vorbind de la Bletchley Park, centrul activității de descifrare a codurilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Keast-Butler a vorbit în mod special de Rusia, acuzând-o de„țintirea infrastructurii critice, a proceselor democratice, a lanțurilor de aprovizionare și a încrederii publice”. Kremlinul a negat acuzațiile.

Keast-Butler a avertizat, de asemenea, că Rusia și China investesc masiv în spațiu, atât în scopuri pașnice, cât și militare, peste 10.000 de obiecte fiind lansate pe orbită în ultimii trei ani.

GCHQ lucrează neobosit pentru a respinge atacurile cibernetice, a spus ea, precum și pentru a contracara ceea ce a numit „sabotaje nesăbuite și tentative de asasinat”.