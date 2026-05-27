Consiliul Păcii nu are niciun ban în cont la patru luni de la fondare. Niciun stat nu i-a plătit lui Trump sumele promise

Fondul oficial pentru Consiliul Păcii al lui Donald Trump este gol, iar organizația rămâne blocată într-un vid juridic și politic, la doar câteva luni după ce a fost promovată intens de Trump și de administrația sa, relatează FT.
Donald Trump descrisese așa-zisul Consiliu al Păcii, drept „una dintre cele mai important organizații internaționale create vreodată”. Trump a vrut să extragă câte un miliard de dolari de la fiecare lider mondial care ar fi vrut să participe la această inițiativă.
Statele „membre” s-au angajat să ofere șapte miliarde de dolari pentru „pachetul de asistență” pentru Gaza, iar Trump însuși a promis încă zece miliarde din fonduri americane.
Patru luni mai târziu, însă, „pușculița” Consiliului Păcii este goală, iar organizația nu a primit niciun cent de la donatorii săi, conform a patru persoane familiarizate cu discuțiile.
„Zero dolari au fost depozitați”, a spus una dintre sursele citate de FT.
În loc să folosească fondul administrat de Banca Mondială și susținut de ONU, Consiliul a primit donații doar direct în contul său JPMorgan, a spus purtătorul de cuvânt al organizației și o altă persoană familiarizată cu aranjamentele financiare ale acesteia.
Contribuții aproape de zero
Deși Banca Mondială ar trebui să raporteze contributorilor și membrilor consiliului situația financiară a fondului pentru Gaza, pentru contul de la JPMorgan nu există criterii independente de transparență.
Un oficial al Consiliului Păcii a declarat pentru FT că „au fost stabilite mai multe opțiuni pentru primirea finanțării”, inclusiv mecanismul Băncii Mondiale, și că „în acest moment, contributorii au ales să folosească alte opțiuni”.
Consiliul Păcii „își va raporta situațiile financiare” propriului consiliu executiv, format din oficiali ai administrației Trump și alți consilieri, „la un moment considerat potrivit”, a adăugat oficialul.
Contribuții de aproximativ trei milioane de dolari din partea Marocului și de 20 de milioane de dolari din partea Emiratelor Arabe Unite au contribuit la finanțarea cancelariei lui Nikolai Mladenov, „înaltul reprezentant” pentru Gaza de după războiul Israel-Hamas, precum și a salariilor comitetului tehnocratic palestinian pe care consiliul l-a format pentru a guverna Fâșia.
Emiratele Arabe Unite au oferit recent și 100 de milioane de dolari pentru pregătirea unei noi forțe de poliție pentru Gaza, dar programul nu a început încă, iar fondurile sunt înghețate, au spus două persoane familiarizate cu chestiunea.