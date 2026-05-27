Vicepreședintele ANCOM o acuză pe Diana Buzoianu că a lansat un „atac total nejustificat” la adresa instituției: „Citiți legea”

Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM. Foto: Agerpres

Vicepreședintele ANCOM, liberalul Pavel Popescu, a acuzat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că a lansat un atac „total nejustificat” la adresa instituției, după ce aceasta a criticat ANCOM că nu ia suficiente măsuri pentru combaterea dezinformării. În replică, Popescu a afirmat că instituția nu are pârghii legale pentru a elimina campaniile de fake news de pe rețelele sociale și a acuzat USR, partidul din care face parte Buzoianu, de dezinformare.

Pavel Popescu i-a răspuns tot printr-o postare pe Facebook ministrei Diana Buzoianu, căreia i-a reproșat că în goana „pentru like-uri” a lansat un „atac total nejustificat” la adresa angajaților Direcției pentru Supravegherea și Aplicarea DSA din ANCOM

„Așa cum am precizat de nenumărate ori în mod oficial, conform legislației DSA, ANCOM nu deține atribuții sau pârghii clare în ceea ce privește combaterea campaniilor de dezinformare.

1. Nu există atribuții directe ale ANCOM în eliminarea campaniilor de dezinformare din mediul online. Cum nu există nici pentru cazurile de FIMI, unde atribuțiile clare aparțin MAE, minister condus chiar de colegii doamnei ministru Buzoianu.

2. Dezinformarea, în ansamblul său, este definită într-un mod extrem de vag în acest regulament. Așa cum am afirmat public de mai multe ori, luptăm ca această situație să se schimbe de urgență la nivel european.

3. Platformele de social media dispun de proceduri clare pentru orice caz de dezinformare, fake news, FIMI sau încălcare a drepturilor unui utilizator. (...)

Primim zilnic zeci de sesizări (pe care le soluționăm cu celeritate), explicând tuturor - influenceri, oameni politici, trusturi de presă, utilizatori simpli sau ONG-uri, modul de funcționare a DSA. Treptat, toți acești actori învață legislația europeană, perfectibilă dar care din fericire există și ne oferă un feedback pozitiv și un mulțumesc. Un semn pozitiv că lucrurile evoluează”, a scris Popescu pe Facebook.

Vicepreședintele ANCOM a acuzat USR, partidul din care face parte Diana Buzoianu, că a dezinformat în mai multe rânduri în ceea ce privește Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

„Pentru a ilustra modul în care ANCOM a acționat într-un caz concret de dezinformare gravă, postată pe paginile partidului politic din care face parte doamna ministru, sponsorizată din bani publici și distribuită inclusiv de alți colegi miniștri ai dumneai (membri chiar și în CSAT), atașez mai jos cazul, însoțit de capturi relevante și explicații:

Institutia din a cărei conducere fac parte a fost acuzată de USR că:

1. A plătit cu 10 milioane de lei (aproximativ 2 milioane de euro) 7 angajați, adică, circa 30.000 de euro/lună/per angajat. . Realitatea: Acei angajați erau plătiți de aproximativ 10 ori mai puțin, maximum 3.000 de euro/lună.

2. A plătit pentru protocolul instituției 150.000 de euro din bani publici. Realitatea: Suma respectivă (în final mult mai mică) a fost cheltuită pentru reprezentarea statului român timp de trei săptămâni la Geneva, în cadrul conducerii ITU de către ANCOM, pentru 500 de oficiali guvernamentali din 200 de țări.

3. A plătit premii angajaților în valoare de 3,6 milioane de lei, bani care nu au fost plătiți niciodată, deși explicațiile tehnice și bugetare au fost prezentate în fața comisiei.

Ce a făcut ANCOM pentru a contracara această campanie masivă de dezinformare, plătită din bani publici cu iresponsabilitate, care a ajuns în newsfeed-ul a milioane de români?

A demontat informațiile false prin comunicare strategică, transparentă și bazată pe adevăr.

Drept urmare, această campanie lansată de partidul doamnei ministru continuă să existe și astăzi în spațiul public, sub protecția libertății de exprimare garantate de Constituția României”, a scris Popescu.

Liberalul a îndemnat-o pe Diana Buzoianu să citească legislația care reglementează activitatea ANCOM și dacă consideră că trebuie modificată să inițieze „de urgență demersurile necesare”. „Ca lider politic cu influență, aveți toate pârghiile la Palatul Victoria și în Parlament”, a scris Popescu.

Replica lui Pavel Popescu vine după ce Diana Buzoianu a descris pe Facebook o discuție pe care a purtat-o cu reprezentanții ANCOM. Ministra Mediului a spus că i s-a transmis că ANCOM nu are atribuții exprese să combată campaniile de fake news.

„Hai să vă povestesc ceva halucinant. Am ieșit acum de la o ședință cu reprezentanții ANCOM (pe care ei au cerut-o ca să ne arate niște prezentări powerpoint colorate), autoritatea care are de urmărit implementarea la nivel național a Regulamentului privind serviciile digitale.

I-am întrebat concret: ce atribuții au pentru a opri campaniile de fake news. Mi-au răspuns că termenul ,,dezinformare" apare de doar de 13 ori și doar în preambulul regulamentului pe care ar trebui să îl urmărească că se aplică și că ei nu au nicio atribuție expresă pe acest domeniu. Aici suntem”, a scris Buzoianu.

Ministra Mediului a spus că a ieșit de la ședință „neștiind sigur dacă alții din exterior sabotează țara sau nici nu mai e nevoie cu astfel de autorități care cică ne protejează drepturile”.

„Au spus că ei urmăresc mecanismele prin care se aplică acest regulament. I-am întrebat dacă li se pare normal că platformele sociale nu au niciun reprezentant în România cu care un cetățean să poată vorbi dacă are un caz grav de raportat. Mi-au răspuns că na, regulamentul nu prevede asta ca un drept pentru oameni...și că e discutabil dacă putem noi, românii, să avem drepturi suplimentare față de regulament (o interpretare juridică aberantă- regulamentul impune un nivel minim de protecție juridică, nu un plafon maxim). Dar, sigur, au menționat și că Parlamentul e liber să decidă”, a mai scris Buzoianu.