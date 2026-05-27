Pam Bondi a fost diagnosticată cu cancer. Fosta procuroare generală a SUA a fost dată afară de Trump luna trecută

Publicat la 20:37 27 Mai 2026 Modificat la 20:37 27 Mai 2026

Fosta procuroare generală a SUA Pam Bondi a fost diagnosticată cu cancer. Foto: Getty Images

Pam Bondi, fost procuror general al Statelor Unite, a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer tiroidian, la scurt timp după ce a fost înlăturată din funcție luna trecută, scrie BBC.

Potrivit CBS News, partenerul american al BBC, diagnosticul a venit după ce Donald Trump a decis să o retragă din postul de cel mai important oficial al sistemului de justiție american.

Pam Bondi, în vârstă de 60 de ani, a declarat pentru CBS că urmează un tratament și că a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală în urmă cu câteva săptămâni.

În ciuda diagnosticului, ea își continuă activitatea și urmează să facă parte din noul consiliu consultativ al Casei Albe pentru inteligență artificială, Presidential Council of Advisors on Science and Technology (PCAST).

Katie Miller, fostă consilieră la Casa Albă și realizatoare de podcasturi, a scris pe rețelele sociale că „Pam luptă discret cu cancerul de câteva săptămâni” și a descris-o drept o persoană care „are o inimă de aur”.

Potrivit Cleveland Clinic, cancerul tiroidian are o rată de supraviețuire la cinci ani de peste 98%, iar majoritatea formelor pot fi tratate și vindecate definitiv. Nu este clar în ce stadiu se află boala lui Bondi.

Când a părăsit Departamentul de Justiție la începutul lunii aprilie, Bondi spunea că este entuziasmată să înceapă o nouă etapă în sectorul privat. Numirea sa în consiliul prezidențial este prima informație despre activitatea pe care o va avea după plecarea din administrație.

Vicepreședintele JD Vance a transmis într-un comunicat că Bondi a fost „un atu extrem de valoros pentru echipa președintelui” și s-a declarat bucuros că aceasta va continua să fie implicată în probleme importante pentru administrație.

Donald Trump a creat PCAST prin ordin executiv în ianuarie 2025, spunând că scopul consiliului este să „reunească cele mai strălucite minți din mediul academic, industrie și guvern” pentru a consolida poziția Statelor Unite în domeniul științei și tehnologiei.

Primii membri ai consiliului au fost anunțați abia în martie 2026 și includ nume importante din industria tech, precum Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Larry Ellison și Jensen Huang.

Pam Bondi, considerată una dintre cele mai loiale colaboratoare ale lui Trump încă din primul său mandat, urmează să dea declarații vineri în fața Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, în legătură cu modul în care au fost gestionate documentele din dosarul Epstein.

Atât Bondi, cât și Donald Trump au fost criticați de politicieni din ambele partide după publicarea documentelor privind cazul Epstein, mai mulți democrați susținând că unele informații importante au fost ținute departe de public.

Bondi este unul dintre cei patru membri ai cabinetului lui Trump care și-au părăsit funcțiile în acest an. Înaintea ei, Kristi Noem a fost înlăturată din funcția de secretar pentru Securitate Internă, iar Lori Chavez-DeRemer a plecat de la conducerea Departamentului Muncii.

Cel mai recent, Tulsi Gabbard a anunțat săptămâna trecută că demisionează din funcția de director al serviciilor naționale de informații, invocând diagnosticul de cancer osos primit de soțul său.