Într-unul din cele mai bogate orașe ale lumii, bătrânii cară cărucioare pline cu carton pentru câțiva dolari, ca să aibă ce mânca

Într-unul dintre cele mai bogate și mai scumpe orașe ale Asiei, vârstnici trecuți de 70, 80 sau chiar 90 de ani strâng noapte de noapte carton de pe străzile Hong Kongului pentru câțiva dolari, scrie CNN.

Strecurându-se în zigzag pe străzile aglomerate, cu cărucioare încărcate cu deșeuri de carton, acești vârstnici care adună materiale reciclabile sunt greu de trecut cu vederea în Hong Kong. Mulți dintre ei au peste 70 de ani și trag după ei zeci de kilograme de carton, pentru sume foarte mici, încercând să supraviețuiască într-unul dintre cele mai bogate orașe ale Asiei.

Ei străbat străzile înguste, pe arșiță sau în timpul ploilor torențiale. Nu au un statut oficial de angajați, ceea ce îi expune riscului ca autoritățile municipale să le confiște cărucioarele sau materialele adunate. Într-o zi bună, pot câștiga aproximativ 12 dolari, bani care abia le ajung pentru două mese.

Wu Sau-jing, în vârstă de 71 de ani, iese pe stradă în fiecare noapte la ora 2 dimineața pentru a începe să strângă cartonul aruncat de firme și restaurante. Sortează marfa pe categorii, apoi o duce la o firmă locală de reciclare, unde o vinde. De obicei, ajunge acasă în jurul orei 11, a doua zi.

Lai, care are peste 70 de ani, spune că face aproximativ 100 de dolari Hong Kong pe zi, echivalentul a 12 dolari americani, bani acer abia îi ajung pentru prânz și cină.

În ciuda bogăției uriașe din Hong Kong, mulți locuitori în vârstă se luptă cu lipsurile. Într-un raport din 2024, organizația caritabilă Oxfam Hong Kong estima că 580.000 de vârstnici din oraș trăiau în sărăcie. Guvernul oferă cetățenilor în vârstă o alocație lunară modestă, însă nu e suficientă și unii aleg să câștige bani în plus pentru a-și acoperi cheltuielilei într-unul dintre cele mai scumpe orașe din lume.

Veniturile lui Lai s-au înjumătățit în ultimul an. Ea spune că firmele de reciclare plăteau înainte 0,6 dolari Hong Kong pe kilogram, adică 0,078 dolari americani, suma minimă recomandată de guvern. Acum însă oferă doar 0,3 dolari Hong Kong pe kilogram, echivalentul a 0,038 dolari americani. Mai rău e că uneori nu primește nimic, după ce străini sau angajați ai autorităților îi aruncă materialele adunate, confundându-le cu gunoaie care blochează drumurile.

După ce și-a împins căruciorul dintr-un cartier în altul într-o după-amiază, Chan Ngai-kan, în vârstă de 95 de ani, a aflat că punctul de reciclare la care mergea de obicei nu mai primea carton. În acea zi, a fost nevoită să își arunce întreaga încărcătură la o stație de gunoi din apropiere și a plecat fără niciun ban. Pentru ea, a fost o lovitură grea, spune pentru CNN. „Copiii mei sunt în Canada și eu nu am bani”, spune femeia.

Cheung, în vârstă de 80 de ani, este unul dintre puținii bărbați care strâng carton. Nu are un program fix și preferă să adune pur și simplu cartonul pe care îl găsește în cale. După ce strânge suficient, timp de 30 de minute împinge căruciorul de acasă până la cel mai apropiat centru de reciclare, inclusiv pe câteva străzi abrupte.

Hong Kong generează zilnic aproximativ 1,51 kilograme de deșeuri pe cap de locuitor, mult peste alte mari orașe asiatice, precum Tokyo, cu 0,88 kilograme, Seul, cu 0,95 kilograme, și Taipei, cu 1,139 kilograme. Potrivit datelor oficiale, doar între 30% și 40% din deșeurile din Hong Kong sunt reciclate, comparativ cu peste jumătate în Taiwan și Coreea de Sud.