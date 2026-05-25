Fiul șefului Uber n-are permis de conducere. Și nu e singurul: tot mai mulți tineri din Generația Z refuză să conducă

Generația Z renunță tot mai mult la permisul de conducere pentru că poate pur și simplu să comande o cursă prin aplicație, spune CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi – iar propriul său fiu nu face excepție, scrie Fortune.

Dacă pentru Khosrowshahi obținerea permisului a fost „un obiectiv de viață” care simboliza libertatea, fiul său a trecut peste acest reper al adolescenței, a povestit el în podcastul Decoder al publicației The Verge, în mai anul trecut. Fiul CEO-ului Uber face parte dintr-un val de tineri care preferă comoditatea ridesharing-ului în locul deținerii unei mașini, a explicat Khosrowshahi.

„Chestia asta mă înnebunește”, a spus Khosrowshahi. „Fiul meu are peste 18 ani... Încă încerc să-l conving să-și ia permisul, dar Uber l-a eliberat de această nevoie.”

Potrivit lui Khosrowshahi, comoditatea serviciilor de ridesharing pentru generația tânără „are în mod clar un efect asupra deținerii de automobile.”

Și datele confirmă tendința: între 1983 și 2022, procentul tinerilor de 18 ani care dețin permis de conducere în SUA a scăzut de la 80% la 60%, conform datelor Administrației Federale pentru Autostrăzi din cadrul Departamentului american al Transporturilor. Din 2000 încoace, proporția celor de 16 ani cu permis a scăzut cu peste un sfert.

Dezinteresul tinerilor față de condus depășește oportunitățile oferite astăzi de ridesharing. Un studiu din 2013 al Universității din Michigan, realizat pe un eșantion de 618 de adulți fără permis de conducere, a arătat că 37% dintre respondenți erau prea ocupați pentru a-și lua carnetul, în timp ce 32% considerau că deținerea și întreținerea unei mașini sunt prea costisitoare. Aproximativ o treime au spus că se bazează pe alții pentru a se deplasa. Khosrowshahi a speculat că urbanizarea accelerată ar putea fi, de asemenea, un factor care alimentează preferința Generației Z pentru ridesharing.

„Părinții mei au insistat foarte mult să-mi iau permisul”, a povestit un tânăr de 24 de ani din Philadelphia pentru Washington Post, în 2023. „Dar până acum n-am avut nevoie de el. Dacă e vreo urgență, sun la Uber sau la 911.”

Mai multe opțiuni de ridesharing pentru adolescenți

Uber a văzut o oportunitate în atragerea unei baze de consumatori mai tineri și a lansat, acum trei ani, conturi pentru adolescenți care le permit minorilor sub 18 ani să călătorească singuri în mașinile Uber. Compania a implementat o serie de măsuri de siguranță, inclusiv urmărirea în timp real a cursei de către părinți și posibilitatea ca aceștia să contacteze direct șoferul în timpul deplasării.

Alte companii de ridesharing au urmat exemplul, inclusiv Waymo, ale cărei taxiuri-robot transportă deja adolescenți prin Phoenix și Los Angeles. Lyft și-a lansat propria funcție dedicată adolescenților în februarie, cu măsuri de siguranță similare.

„Adolescenții vor – la fel ca toți adolescenții din toate timpurile – independență. Vor să poată merge unde vor și să-și facă treaba lor”, a declarat CEO-ul Lyft, David Risher, pentru Fortune, la începutul acestui an. „Iar părinții vor ceva fiabil, sigur și accesibil ca preț, și asta încercăm noi să construim.”

Ce viitor are mașina personală?

Deși Khosrowshahi regretă că fiul său a sărit peste ceea ce el considera un ritual de trecere al adolescenței, speranțele sale pentru viitorul Uber depind tocmai de faptul că Generația Z continuă să evite condusul.

CEO-ul a promovat de mult timp potențialul ridesharing-ului de a eroda atracția deținerii unei mașini. În 2019, înainte de listarea Uber la bursă, a declarat că firma sa va fi pentru mașina personală ceea ce Netflix și alte servicii de streaming au fost pentru televiziunea prin cablu – eliminând, rând pe rând, ocaziile în care un produs considerat cândva indispensabil mai era folosit.

„Noi și concurența noastră dezmembrăm încet ceea ce eu numesc «pachetul mașină»”, a declarat Khosrowshahi pentru CNBC la acea vreme. „Acum nu mai trebuie să folosești mașina ca să ieși la cină sau ca să-ți duci copiii la școală, și tot așa. Fiecare dintre aceste ocazii este înlocuită de o opțiune la cerere.”

În timp ce gigantul ridesharing-ului mizează pe faptul că tot mai puțini oameni își vor cumpăra mașini, numărul de vehicule înmatriculate în SUA a crescut cu 8%, de la aproximativ 263 de milioane în 2015 la peste 284 de milioane în 2023, conform datelor Administrației Federale pentru Autostrăzi. Cu toate acestea, vârsta mașinilor aflate în circulație continuă să crească, potrivit datelor S&P Global, ceea ce sugerează că presiunile economice îi descurajează pe consumatori să cumpere mașini noi în ritmul de până acum.

Uber încearcă să profite de îngrijorările persistente ale consumatorilor legate de economie și a introdus anul trecut o funcție de „route share” – un serviciu de navete pe rute fixe, la prețuri mai accesibile pentru navetișți. Criticii au ironizat funcția, spunând că Uber reinventează, practic, transportul în comun, dar Khosrowshahi a declarat în podcastul Decoder că Uber nu intenționează să concureze cu transportul public. A spus în schimb că vede partajarea rutelor ca pe un complement al autobuzului sau trenului, pentru situațiile în care cineva preferă un rideshare pentru ocazii punctuale, cum ar fi vizitarea unui prieten.

Compania rămâne concentrată pe eliminarea nevoii de mașini noi pe drumuri, a insistat Khosrowshahi.

„Va fi nevoie de multă muncă pentru a ajunge acolo”, a spus el. „Reprezentăm mai puțin de 3% din kilometrii parcurși pe șosele, chiar dacă suntem o companie foarte mare.”