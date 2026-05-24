Mesajul lui Cătălin Predoiu după concertul lui Max Korzh: "Misiune îndeplinită"

1 minut de citit Publicat la 12:42 24 Mai 2026 Modificat la 12:46 24 Mai 2026

Max Korzh a susținut sâmbătă, 23 mai 2026, un concert pe Arena Națională. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Instagram/Max Korzhmus

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a scris duminică, pe Facebook, un mesaj adresat forțelor de ordine desfășurate pentru concertul lui Max Korzh din Capitală, dar și pentru alte manifestări cu public numeros.

"Misiuni îndeplinite.

Felicitări MAI pentru misiunile dificile încheiate ieri cu succes! Felicitări tuturor colegilor implicați, atât celor din comandă, cât și celor din teren.

Concertul Max Korzh, cu peste 35.000 de participanți și cu grad mare de risc potențial, manifestările de la Șumuleu Ciuc, cu peste 100.000 de participanți, și celelalte manifestări publice desfășurate ieri, peste 250, au fost însoțite în teren de peste 25.000 de profesioniști ai structurilor MAI, care au avut misiunea de a proteja cetățenii și de a prezerva siguranța publică.

Misiune îndeplinită! Mulțumiri și felicitări!", a scris ministrul.

Incident pirotehnic în debutul concertului susținut de Max Korzh la București

În ciuda temerilor, amplificate de bătaia din noaptea de joi spre vineri, din Centrul Vechi, prezența masivă la București a fanilor artistului Belarus nu a degenerat în violențe.

Nici în orele dinaintea concertului de pe Arena Națională, nici în timpul spectacolului și după încheierea acestuia nu au fost raportate evenimente deosebite.

Singurul incident semnificativ a fost chiar în debutul concertului: un moment pirotehnic a scăpat de sub control, iar o parte din recuzita artistului a luat foc. Pompierii prezenți la fața locului au stins flăcările rapid, astfel că spectacolul a putut continua în siguranță.

ISU-BIF informează că echipajele medicale angrenate în misiune la stadionul National Arena, cu prilejul concertului susținut de Max Korzh, au gestionat 15 cazuri medicale până la ora 20:00.

Potrivit sursei citate, în niciuna dintre situații nu a fost necesar transportul la spital.