„Mai sunt banii mei ai mei?” China închide toate căile prin care cetățenii își plasau economiile în străinătate

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Timp de decenii, chinezii au acceptat tacit limitele impuse de Beijing – cenzura internetului, restricțiile de călătorie, controlul informației. Exista însă o zonă în care statul închidea ochii: averea privată. Familiile puteau să economisească, să investească și să-și diversifice discret portofoliile, inclusiv pe piețele străine. Acel echilibru nescris s-a încheiat. În ultimele săptămâni, autoritățile de la Beijing au început să închidă, unul câte unul, toate canalele prin care cetățenii chinezi accesau piețele financiare globale – de la conturi de brokeraj în Hong Kong și Singapore, până la postări pe rețelele sociale care explicau cum să-ți deschizi un cont pe bursa americană, scrie The New York Times.

Beijingul a construit de mult timp ziduri între cetățenii chinezi și restul lumii: Marele Firewall blochează informațiile, iar controalele la pașapoarte și interdicțiile de ieșire din țară limitează libertatea de mișcare. Banii, însă, fuseseră altceva.

Exista un fel de înțelegere nespusă între guvern și populație: limitele politice puteau fi tolerate, atâta timp cât familiile erau libere să-și acumuleze, să-și protejeze și să-și diversifice discret averea.

Acel pact începe să se destrame.

În ultimii ani, cetățenii chinezi au investit tot mai mult în titluri de valoare străine, în special pe piața bursieră americană. Dar în ultimele săptămâni, Beijingul a acționat pentru a închide canalele informale prin care gospodăriile chineze accesau piețele de capital globale. Mai multor firme de brokeraj din Hong Kong și Singapore, cu o clientelă semnificativă din China continentală, li s-a acordat doi ani pentru a lichida acele conturi.

Regulile privind investițiile în străinătate au fost extinse pentru a viza explicit persoanele fizice pentru prima dată, cu amenințarea confiscării unor „câștiguri ilegale” definite vag.

În Hong Kong, mult timp poartă de acces spre investițiile externe pentru rezidenții din China continentală, băncile și firmele de brokeraj au înăsprit condițiile de deschidere a conturilor.

Unele firme le-au comunicat clienților din China continentală că pot vinde acțiuni americane, dar nu le pot cumpăra. Aplicația chineză RedNote a anunțat că a eliminat postările care îi învățau pe utilizatori cum să-și deschidă conturi de tranzacționare pe bursa americană.

Beijingul acționează pe toate fronturile pentru a mobiliza averea privată a națiunii în slujba proiectului statal de autosuficiență tehnologică și rejuvenare națională. Într-un discurs major publicat în ianuarie, liderul chinez Xi Jinping a argumentat că libertatea financiară trebuie subordonată securității naționale, avertizând că China trebuie să se ferească nu doar de riscurile deschiderii, ci și de riscurile „orchestrate deliberat” de adversarii geopolitici.

Considerentele geopolitice restrâng oportunitățile investitorilor chinezi și în alte moduri. În plină rivalitate sino-americană, SpaceX a exclus investitorii chinezi din oferta publică inițială record a companiei.

Între timp, Beijingul ridică ziduri financiare exact în momentul în care cetățenii obișnuiți au cele mai puternice motive să caute în afară locuri mai profitabile unde să-și plaseze economiile.

În Statele Unite, acțiunile și obligațiunile sunt instrumentele standard pentru economiile pe termen lung. În China, investitorii de retail evită bursele locale – cunoscute ca piața A-shares –, pe care le percep mai degrabă ca pe o arenă speculativă guvernată de politici, zvonuri și intervenții bruște ale statului decât ca pe un vehicul de acumulare a averii. Piața are numeroase porecle, printre care „mașina de tocat carne”.

Timp de două decenii, familiile din clasa de mijloc au investit în imobiliare. Piața locuințelor era în plină expansiune, iar oamenii cumpărau apartamente nu doar pentru a locui în ele, ci ca planuri de pensionare, fonduri pentru educația copiilor și active de transmis generației următoare.

Aproape o treime dintre gospodăriile urbane dețineau două apartamente, iar peste 10% dețineau trei sau mai multe, potrivit unui sondaj realizat în 2020 de banca centrală a Chinei.

După ce piața imobiliară s-a prăbușit în 2021, mulți și-au pierdut încrederea în activul care le susținuse sentimentul de securitate. Deja obișnuiți să economisească din cauza sistemului de protecție socială precar, chinezii s-au retras într-o economisire defensivă.

La sfârșitul lui 2025, depozitele bancare ale gospodăriilor din China ajunseseră la echivalentul a 24,4 trilioane de dolari, aproape triplându-se într-un deceniu.

Dar acei bani aduc randamente tot mai mici. Trei sferturi din economiile populației sunt plasate în depozite la termen, ale căror dobânzi au coborât la circa 1%, în timp ce conturile de economii cu randament ridicat din Statele Unite oferă până la 4%.

Între timp, bursa americană a continuat să crească. Pentru membrii mai sofisticați ai clasei de mijloc chineze, piețele externe au devenit un paravan împotriva încetinirii economice, a incertitudinii politice și a randamentelor interne în scădere.

Institutul de Finanțe Internaționale din Washington a estimat că ieșirile de capital rezident din China au atins 809 miliarde de dolari în 2025 – cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Tot în 2025, Hong Kong a depășit Elveția ca cel mai mare centru mondial de gestionare a averii transfrontaliere, alimentat parțial de banii care vin din China continentală, potrivit Boston Consulting Group.

Beijingul privește însă tot mai mult acest exod al averii chineze ca pe un act nepatriotic. Hu Xijin, fost redactor-șef al tabloului naționalist Global Times și unul dintre cei mai proeminenți comentatori pro-guvernamentali din China, a argumentat pe platforma Weibo că ultimele măsuri ale guvernului servesc „interesele generale ale societății chineze”.

„Dacă investitorii la bursă cumpără mai multe acțiuni A și mai puține acțiuni americane, sau dacă unii oameni renunță să-și vândă în grabă locuințele din China pentru a cumpăra proprietăți în Occident, efectul de ansamblu ar fi pozitiv”, a scris el.

Menținerea economiilor în țară și a dobânzilor la niveluri scăzute este vitală pentru Beijing. Administrațiile locale, profund îndatorate, își restructurează datoriile bazându-se pe capital intern ieftin pentru a reduce povara dobânzilor, care consumă aproximativ o cincime din veniturile lor. Economiile susțin, de asemenea, uriașele investiții ale Chinei în infrastructură, robotică, semiconductori și alte industrii considerate esențiale pentru autosuficiență și securitate națională.

Dar tocmai acolo nu vor să fie investitorii sofisticați. Un angajat în domeniul tehnologiei care a cerut să fie identificat doar după numele de familie, Xu, de teamă față de represalii guvernamentale, a plasat cât mai mulți bani a permis legea chineză într-un cont la o firmă de brokeraj americană, începând din 2023.

Acum, toate obstacolele create de controlul financiar al Beijingului îl fac pe Xu să se întrebe: „Mai sunt banii mei ai mei?”

Deocamdată, cetățenii chinezi pot converti legal economiile în renminbi în valută străină în limita a 50.000 de dolari pe an. Oficial, suma poate fi folosită doar pentru turism sau educație, dar utilizarea acestui plafon pentru investiții externe în acțiuni sau proprietăți a fost multă vreme o zonă gri tolerată.

Pentru moment, acesta rămâne singurul canal legitim prin care persoanele fizice pot transfera bani în străinătate. Dar există rapoarte că băncile pun tot mai multe întrebări despre destinația banilor, iar oamenii se tem că și conversia renminbi-ului ar putea deveni mai dificilă.

„Atât de mulți oameni din lume pot tranzacționa acțiuni americane. De ce nu pot și chinezii?”, întreabă Xu.

El este frustrat că SpaceX a exclus investitorii din China de la IPO-ul său, cel mai mare din istorie. OpenAI și alte companii de inteligență artificială potențial profitabile ar putea face același lucru.

Alții încearcă acum să profite de ferestrele rămase și să-și mute banii în străinătate înainte ca guvernul să le închidă complet. În ultimele două săptămâni, investitorii au schimbat febril sfaturi despre căi ocolitoare pe rețelele sociale și în grupuri private de chat.

Unii au mers până la Hong Kong pentru a-și deschide conturi la bănci și firme de brokeraj mai mici, cu cerințe mai puțin stricte. Alții au explorat posibilitatea de a vizita Statele Unite și de a-și deschide conturi în persoană.

„Niciun control financiar nu poate împiedica oamenii să-și mute activele acolo unde există oportunități mai bune”, spune Stephen, un angajat IT din provincia Guangdong care a cerut și el să fie identificat doar cu prenumele.