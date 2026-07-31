Măsuri de sprijin de la Bruxelles pentru fermieri: Comisia Europeană oferă ajutoare pentru costurile îngrășămintelor

Statele membre vor avea posibilitatea de a oferi fermierilor plăţi directe în avans înainte de 16 octombrie/ Sursa foto: GettyImages

Comisia Europeană a adoptat vineri măsuri pentru a-i ajuta pe fermierii care se confruntă cu o creştere bruscă a costurilor îngrăşămintelor şi pentru a sprijini securitatea alimentară a Europei, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

În ultimele luni, întreruperile aprovizionării au dus la creşterea preţurilor îngrăşămintelor în întreaga Europă. Ajustările specifice ale politicii agricole comune (PAC) vor permite statelor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid şi mai flexibil pentru a avea acces la îngrăşăminte.

Aceste măsuri includ trei elemente principale. În primul rând, o nouă schemă de lichidităţi în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situaţii de criză, care poate fi cofinanţată în proporţie de până la 65% din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Aceasta poate include fonduri neutilizate care altfel ar putea fi pierdute, iar statele membre pot adăuga finanţare naţională de până la 200%. Pentru a asigura o punere în aplicare rapidă şi pentru a reduce la minimum sarcinile administrative, sprijinul poate fi plătit sub forma unui cuantum fix pe hectar şi poate fi pus în aplicare prin intermediul planurilor strategice PAC.

În al doilea rând, statele membre vor avea posibilitatea de a oferi fermierilor plăţi directe în avans înainte de 16 octombrie, cu o rată crescută a avansurilor, ajutându-i să îmbunătăţească fluxul de numerar.

În cele din urmă, statele membre vor avea o mai mare flexibilitate în abordarea impactului preţurilor ridicate ale îngrăşămintelor, prin ajustarea alocărilor lor pentru plăţile directe pentru anul calendaristic 2027.

Aceste măsuri completează pachetul excepţional de sprijin financiar în valoare de 540 de milioane euro anunţat în Planul de acţiune privind îngrăşămintele şi adoptat la 27 iulie. Comisia va continua să pună în aplicare planul de reducere a expunerii fermierilor la crizele viitoare şi, prin aceste acţiuni, să consolideze securitatea alimentară, autonomia strategică şi competitivitatea UE, a indicat Executivul comunitar.