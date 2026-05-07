Prețurile la alimente ar putea să crească „dramatic” din cauza războiului din Iran. Închiderea Ormuz sufocă comerțul cu fertilizatori

Penuria de fertilizatori provocată de războiul din Iran va afecta „dramatic” prețurile mondiale la mâncare și alimente, avertizează o importantă companie agricolă, citată de The Guardian.

Mark Preston, director executiv la Grosvenor Group din Marea Britanie, spune că fertilizatorii deja deveniseră destul de scumpi înainte de războiul din Iran – închiderea Strâmtorii Ormuz a pus presiune și mai mare pe transporturile acestor materii prime esențiale pentru sectorul agricol.

Preston spune că efectul pierderii stocurilor ar putea începe să se resimtă de la anul – „Fermierii nu mai cumpără acel fertilizator, stau și așteaptă și speră că lucrurile se vor îmbunătăți de la sine, dar e puțin probabil să se întâmple”, spune Preston.

„Va fi o problemă foarte serioasă la nivel global, nu doar pentru Regatul Unit, în ceea ce privește aprovizionarea cu alimente, pentru că o mare parte din îngrășăminte tranzitează acele strâmtori”, a spus Preston. „Dar fermierii ar putea să cultive mai mult primăvara anul viitor, în loc de culturile de iarnă. Asta le oferă o anumită flexibilitate”.

Amploarea creșterii prețurilor la alimente va depinde de momentul în care Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă importantă unde aproximativ 1.600 de nave sunt blocate, va fi redeschisă.

„Îngrijorarea ține cel puțin la fel de mult — dacă nu chiar mai mult — de alimente și îngrășăminte decât de petrol, pentru că există surse alternative de petrol. Nu există însă prea multe alternative pentru azot, necesar în producția de îngrășăminte”, a adăugat Preston.

Închiderea strâmtorii a întrerupt fluxurile de gaz natural lichefiat, un element esențial pentru îngrășămintele pe bază de azot, precum ureea.

Remarcile sale vin la câteva zile după ce șeful celei mai mari companii globale de îngrășăminte, Yara International, a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca penurie de alimente și creșteri de prețuri în unele dintre cele mai sărace și vulnerabile comunități din Africa.