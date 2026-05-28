Americanii expuși la Ebola în Africa vor fi trimiși în Kenya de administrația Trump: "Niciun caz de Ebola nu intră în SUA"

5 minute de citit Publicat la 13:56 28 Mai 2026 Modificat la 14:45 28 Mai 2026

Administrația SUA îi trimite în Kenya pe cetățenii americani care ar fi putut fi expuși la Ebola în focarul din Republica Democrată Congo.

Administrația președintelui republican Donald Trump a luat decizia de a interzice oricărui cetățean american suspect de Ebola să intre în țară.

Suspecții care ar fi putut fi expuși la virus în Republica Democrată Congo - unde este în expansiune un focar cu peste 200 de decese până în prezent -- vor fi trimiși pentru examinare și eventual tratament în Kenya, o altă țară africană, relatează CNN.

Măsura întărește demersurile vizând împiedicarea pătrunderii virusului mortal în Statele Unite.

"Nu vom permite niciun caz de Ebola să intre în Statele Unite", a declarat secretarul de stat american Marco Rubio în cadrul unei ședinței de cabinet desfășurate miercuri.

Pentru gestionarea cazurilor cetățenilor SUA care ar fi fost expuși la virus dar care nu prezintă simptome, administrația americană a decis să înființeze în Kenya o unitate medicală de ultimă generație, au declarat oficiali citați de CNN.

"Unitatea este concepută pentru a oferi acces la îngrijiri medicale de înaltă calitate americanilor, care ar trebui să părăsească rapid teritoriul RDC și să intre în carantină fără riscurile unui transport îndelungat înapoi în SUA", a precizat unul dintre oficiali.

"Capacitățile de tratament ale unității ar urma să poată acoperi întregul spectru al bolii cauzate de virusul Ebola, inclusiv terapie intensivă, deși fiecare pacient va fi evaluat pentru eventualul transfer către centre cu îngrijiri mai avansate, atunci când va fi cazul, pentru a maximiza șansele de recuperare", a adăugat el.

Conform oficialilor citați, unitatea este înființată printr-un efort coordonat între Departamentul de Stat al SUA, Departamentul pentru Sănătate și Pentagon.

Unii prevăd consecințe "îngrozitoare" ale trimiterii în Kenya

Statele Unite dețin deja o rețea specializată de spitale foarte bine echipate pentru tratarea pacienților cu Ebola, despre care unii experți spun că ar fi mult mai potrivită pentru gestionarea cazurilor pacienților pe care administrația Trump îi trimite în Kenya.

Jeremy Konyndyk a fost director al Biroului pentru Asistență Externă în caz de Dezastre din cadrul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională.

Konyndyk era în funcție în timpul focarului de Ebola din Africa de Vest din 2014–2016.

"SUA au investit ani la rând și continuă să investească într-o întreagă rețea de centre foarte capabile de izolare și tratament pentru Ebola. În loc să avem încredere în capacitățile pe care le-am construit aici, îi trimitem (pe suspecții de infectare) literalmente oriunde altundeva", a comentat el.

Konyndyk, care este în prezent președintele organizației umanitare Refugees International, a continuat spunând:

"Unul dintre lucrurile pe care le găsesc profund revoltătoare în poziția actuală a administrației este faptul că spune, practic, că dacă ești american și te infectezi, nu te susținem, nu ești binevenit în propria ta țară".

Dr. Krutika Kuppalli, expertă în boli infecțioase și fost director medical al Centrului de Tratament Ebola din Sierra Leone, a catalogat drept "nebunesc" noul plan și a anticipat că acesta va avea "consecințe îngrozitoare".

Lawrence Gostin, director al unei structuri din cadrul ONU pentru Sănătate Globală, a anticipat că rezultatele vor fi mai slabe, atât pentru pacienți, cât și pentru lucrătorii umanitari.

"Planul este iresponsabil, lipsit de etică și posibil ilegal", a scris el într-o postare pe X miercuri.

Americanii expuși la Ebola nu intră în SUA

La începutul acestei luni, un medic american care lucra în RDC și care a fost testat pozitiv pentru Ebola a fost trimis în Germania pentru tratament, iar o altă persoană cu expunere cu risc ridicat a fost trimisă în Republica Cehă.

Într-un comunicat emis miercuri, Ministerul Sănătății din Kenya a comfirmat "discuțiile în curs cu guvernul SUA și cu alți parteneri globali privind colaborarea internațională pentru consolidarea mecanismelor de pregătire și răspuns la boala provocată de virusul Ebola (EVD) și alte amenințări emergente la adresa sănătății publice".

"Orice aranjamente privind cooperarea internațională în domeniul Sănătății vor fi ghidate de legislația națională a Kenyei, de reglementările de sănătate publică, de standardele de biosiguranță și biosecuritate și de responsabilitatea fundamentală a guvernului de a proteja sănătatea și bunăstarea poporului kenyan.

Protejarea cetățenilor kenyeni, a lucrătorilor sanitari din prima linie și a comunităților rămâne prioritatea principală", se spune în document.

Nu este clar dacă unitatea ce urmează să fie amenajată în Kenya va accepta și pacienți de alte naționalități, aspect care îi face pe unii localnici să privească planul cu suspiciune.

"De ce cred americanii că viețile lor sunt mult mai importante decât viețile kenyenilor și construiesc în Kenya o unitate destinată doar pentru cetățenii lor?", a declarat pentru Reuters Robert Kiberenge, locuitor din Nairobi.

"Dacă e să li se permită să deschidă acea unitate aici, atunci trebuie să fie o unitate care să deservească fiecare ființă umană din Kenya, nu să servească doar la carantinarea americanilor", a continuat el.

Aeroportul JFK, adăugat pe lista locațiilor de screening Ebola pentru călătorii către SUA

Între timp, călătorii care se întorc în SUA din regiunea africană afectată de Ebola sunt îndrumați către anumite aeroporturi pentru controale medicale.

Cetățenii americani și expații SUA care au fost în RDC, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile sunt direcționați să aterizeze pe aeroporturile din Atlanta, Houston și pe aeroportul Dulles din Washington.

Oficialii din domeniul sănătății au declarat miercuri că Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York va fi adăugat pe această listă.

"Pentru pasagerii cărora li se permite intrarea (cetățeni americani sau resortisanți americani), Departamentul pentru Securitate Internă va redirecționa pasagerii aerieni care se îndreaptă spre SUA către următoarele aeroporturi: Washington-Dulles International Airport (IAD), Atlanta (ATL), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH) și John F. Kennedy International Airport (JFK).

CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, autoritatea epidemiologică în SUA, n.r.) va efectua controale suplimentare de sănătate publică pentru acești călători și va confirma datele lor de contact pentru eventuale măsuri ulterioare de sănătate publică (...)", a precizat un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

În contextul focarului din Republica Democrată Congo, CDC a invocat, de săptămâna trecută, o lege de sănătate publică ce restricționează intrările în SUA în timpul focarelor de boli contagioase pentru cel puțin 30 de zile.

Măsurile implică restricții de intrare pentru cei care care au fost în RDC, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile și nu sunt cetățeni americani, precum și screening și monitorizare pentru persoanele care sosesc din aceste țări.

Uganda închide granița cu RDC. Izolare de 21 de zile pentru cei care trec frontiera

Într-un raport distribuit pe rețelele sociale, miercuri, guvernul RDC a declarat că există acum 1.077 de cazuri suspecte de Ebola în țară, dintre care 238 de decese suspecte.

Dintre acestea, 121 de cazuri și 17 decese au fost confirmate ca fiind provocate de Ebola.

Uganda vecină a raportat, de asemenea, șapte cazuri asociate focarului, inclusiv un deces.

Guvernul Ugandei a anunțat miercuri că închide granița cu RDC, temporar și cu efect imediat, din cauza preocupărilor legate de Ebola.

Doar echipele autorizate de răspuns la Ebola, membrii operațiunilor umanitare, transporturile de alimente și mărfuri și personalul esențial de securitate vor avea voie să traverseze frontiera, se arată în comunicat.

Persoanele în cauză vor fi supuse unor controale medicale stricte și unei monitorizări continue, în contextul unei izolări obligatorii de 21 de zile.