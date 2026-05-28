Descoperire arheologică de tezaur: Un vas medieval, plin cu aur, argint și bijuterii cu nestemate, a fost găsit pe un drum spre Mecca

3 minute de citit Publicat la 13:04 28 Mai 2026 Modificat la 13:04 28 Mai 2026

Artefacte descoperite de arheologii din Arabia Saudită la Diriyah. Sursa foto: Heritage Commission

Arheologii din Arabia Saudită au descoperit un vas de lut plin cu aur, argint și bijuterii încrustate cu pietre prețioase, care ar fi putut fi îngropat de un pelerin islamic aflat în drum spre Mecca, cu mai bine de un mileniu în urmă, potrivit Live Science.

Echipa a poreclit comoara „Tezaurul Diriyah”, după situl arheologic unde a fost descoperită. Situat la periferia orașului Riyadh, Diriyah a fost un punct important de oprire pe ruta Hajj pentru pelerinii islamici care călătoreau între Basra, Irak, și Mecca, Arabia Saudită.

Potrivit arheologilor din cadrul Comisiei Saudite pentru Patrimoniu, care efectuează săpături la Diriyah de șase ani, analiza cu radiocarbon a resturilor organice plasează principala așezare în perioada 743–753.

„Una dintre cele mai importante descoperiri”

În timpul celui mai recent sezon de săpături, arheologii au descoperit bazine de apă din ghips și zidurile mai multor clădiri rezidențiale. În interiorul structurilor au găsit fragmente de ceramică și sticlă — însă borcanul ceramic îngropat, care conținea peste 100 de piese de bijuterie, a fost o surpriză.

„Una dintre cele mai importante descoperiri din acest al șaselea sezon a fost scoaterea la lumină a «Tezaurului Diriyah», care constă într-o colecție de piese din aur, pietre prețioase și fragmente oxidate de cupru”, a declarat un expert de laborator al Comisiei Saudite pentru Patrimoniu, într-un videoclip.

Diriyah era o oprire importantă pe ruta de pelerinaj dintre Basra și Mecca

Deși Diriyah este mai cunoscut pentru faptul că a fost primul stat saudit și locul de origine al Casei Saud (familia conducătoare a Arabiei Saudite) începând cu secolul al XVIII-lea, istoria sa este mult mai veche.

Comoara a fost probabil îngropată în primii ani ai Califatului Abbasid, care a ajuns la putere în anul 750 și a fost distrus de mongoli în 1258. Numit după unul dintre unchii profetului Mahomed, califatul abbasid a contribuit la începutul Epocii de Aur islamice, perioadă în care activitatea culturală și științifică a înflorit.

Din punct de vedere geografic, Imperiul Abbasid se întindea din Africa de Nord până în Iran, dar era concentrat în principal în Peninsula Arabică și în actualul Irak, având capitala la Bagdad.

Potrivit tradiției islamice, fiecare adult care își permite financiar și este apt fizic trebuie să facă cel puțin o dată un pelerinaj — numit Hajj — către cel mai sfânt oraș islamic, Mecca.

În perioada Abbasidă, Diriyah era o oprire importantă pe ruta de pelerinaj dintre Basra, un oraș-port din sudul Irakului, aproape de Golful Arabic, și Mecca, aflată pe coasta vestică a Arabiei Saudite.

Experții nu știu încă de ce bijuteriile decorate cu modele florale și motive geometrice au fost îngropate la Diriyah sau dacă au aparținut într-adevăr unui pelerin. Totuși, este clar că piesele au fost realizate de meșteșugari pricepuți în prelucrarea metalelor, potrivit Gulf News, prin modelarea foilor de aur, embosarea acestora și încrustarea cu pietre semiprețioase.

Sunt planificate și alte săpături arheologice la Diriyah în viitor.