Karner dezvăluie, după 3 ani, de ce a blocat Austria aderarea României la Schengen: A fost una din cele mai grele decizii din viața mea

2 minute de citit Publicat la 21:50 26 Mai 2026 Modificat la 22:21 26 Mai 2026

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, s-a întâlnit cu Cătălin Predoiu. Foto: Ministerul de Interne

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marți, în timpul unei vizite în Portul Constanța, că decizia prin care Austria a blocat în 2022 aderarea României la spațiul Schengen nu a fost „împotriva României”, ci un semnal de alarmă transmis Uniunii Europene în contextul presiunii migraționiste cu care se confrunta atunci statul austriac.

Oficialul austriac a susținut o conferință de presă alături de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, discuțiile fiind axate pe cooperarea dintre cele două țări în domeniul securității europene și al combaterii migrației ilegale.

Întrebat dacă regretă veto-ul care a întârziat intrarea României în Schengen, Gerhard Karner a spus că a fost „una dintre cele mai dificile decizii” din cariera sa.

„Nu a fost o decizie împotriva României, a fost o decizie pentru Austria, pentru siguranța populației austriece. Ultima mea vizită la București a fost în 2023, iar discuția de atunci s-a realizat în condiții mult mai dificile decât cele de astăzi. Nu a fost un veto adresat României și Bulgariei, nu a fost un veto al meu împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”, a declarat ministrul austriac.

Karner a explicat că Austria se confrunta în acel moment cu un număr foarte mare de migranți și cereri de azil. Potrivit acestuia, în 2022 Austria înregistra aproximativ 112.000 de solicitanți de azil, iar într-o singură săptămână fuseseră raportate circa 3.500 de treceri ilegale ale frontierei austriece.

Ministrul austriac a susținut că situația s-a schimbat semnificativ între timp. „Săptămâna trecută au fost înregistrate aproximativ 20 de cazuri, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 20 de ani”, a spus el, subliniind că rezultatele au venit inclusiv în urma cooperării cu România.

Karner a apreciat investițiile făcute de România în securizarea frontierelor și combaterea migrației ilegale. Potrivit comunicatului transmis de MAI, oficialul austriac a evidențiat „profesionalismul instituțiilor române implicate în securizarea frontierei externe a Uniunii Europene și în combaterea criminalității organizate”, descriind România drept „un partener apropiat și valoros al Austriei”.

„România a devenit o parte importantă și valoroasă a sistemului Schengen. Cooperarea noastră a contribuit la succese remarcabile pentru siguranța cetățenilor noștri”, a transmis ministrul federal de interne al Austriei.

La rândul său, Cătălin Predoiu a declarat că România susține dezvoltarea mecanismelor comune cu Austria, inclusiv prin schimburi de informații operative, cooperare directă între structurile specializate și acțiuni comune împotriva traficului de migranți și a criminalității organizate.

Austria a blocat în decembrie 2022 aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, invocând probleme legate de migrația ilegală. Decizia a generat atunci tensiuni puternice între București și Viena și reacții dure din partea autorităților române. Ulterior, după negocieri și măsuri suplimentare privind securizarea frontierelor, Austria și-a schimbat poziția, iar România a intrat complet în spațiul Schengen la începutul anului 2025.