Rusia a dezvoltat dronele Gheran-4 cu reacție, după eficiența tot mai mare a sistemelor de intercepţie din Ucraina

Publicat la 21:07 26 Mai 2026

Apărarea anti-dronă multi-stratificată din Ucraina a determinat Rusia să adapteze performanțele aparatelor fără pilot, cu tehnologie inițială iraniană. Conform serviciilor de informații militare ale Ucrainei, noul Gheran-4 cu reacție a fost dezvoltat ca răspuns la eficiența tot mai mare a dronelor interceptoare ucrainene, notează securitynews.ro.

Noua dronă nu este doar o altă variantă a modelului iranian Shahed. Este o evoluție în cursa înarmării complexului militaro-industrial din Rusia.

Specificațiile raportate ale Gheran-4

viteză de până la 500 km/h

manevră activă la 300-400 km/h

altitudine de zbor de până la 5.000 m

rază de acțiune de până la 450 km

opțiuni de focoase de 50 kg sau 90 kg

motoare turboreactoare chinezești, inclusiv unități Telefly deja văzute în alte programe rusești de drone cu reacție

Designul contează și el. Variantele anterioare cu reacție Geran au fost construite în jurul fuselajului mai vechi Geran-2, care nu era suficient de puternic pentru manevre de mare viteză, mai scrie sursa amintită.

Gheran-4 are o nouă structură aeriană ranforsată, cu o aerodinamică îmbunătățită. Acest lucru ne spune exact încotro se îndreaptă acest război.

Cum funcţionează Gheran-4

Ucraina creează drone interceptoare ieftine. Rusia răspunde cu drone de atac mai rapide, mai puternice și mai manevrabile.

Ucraina va avea acum nevoie de o detectare mai bună, interceptoare mai rapide, ghidare automatizată (eventual cu AI) și o rețea de senzori mai densă.

Așa evoluează războiul aerian modern acum: nu prin cicluri de platformă de un deceniu, ci prin adaptarea rapidă între dronele de atac și sistemele anti-drone.

Gheran-4 nu este o armă minune. Raza sa de acțiune raportată este mai scurtă decât cea a lui Geran-5 și încă depinde de componente străine și motoare chinezești.

Dar este un avertisment clar: apărarea aeriană low-cost nu va rămâne ușoară odată ce atacatorul începe să reproiecteze dronele special pentru a o învinge.

Războiul cu drone nu mai este despre un singur sistem inteligent. Este o cursă permanentă între masă, viteză, senzori, autonomie, rezistență la război electronic și nivel de producție, spun specialiștii, mai notează sursa citată.