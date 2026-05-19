Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: "Sunt mândru de modul cum a acționat pilotul român în Estonia"

2 minute de citit Publicat la 20:40 19 Mai 2026 Modificat la 20:54 19 Mai 2026

Generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. Foto: Getty Images

Generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a declarat marți seara, la Bruxelles, că este "foarte mândru" de modul în care a acționat pilotul militar roman care a doborât drona din Estonia.

"În primul rând, în ceea ce privește incidentul cu drona de astăzi din Estonia, pe care românii au doborât-o, exact așa ar trebui să funcționeze arhitectura noastră de apărare.

Deciziile sunt transferate la cel mai scăzut nivel tactic, astfel încât să putem apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianței atunci când există o astfel de incursiune.

Deci, sunt extrem de mândru de felul în care s-a acționat.

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Facem tranziția către apărarea aeriană integrată în lunile următoare ---

Încă evaluăm situația, dar la prima vedere se pare că totul a funcționat și avem o integrare excelentă, cu toate capacitățile de apărare aeriană baltică existente și cu misiunea noastră de poliție aeriană, pe măsură ce facem o tranziție către apărarea aeriană integrată în lunile următoare (…)

NATO este o alianță defensivă. Nu suntem o amenințare pentru Rusia, iar ei știu că nu suntem o amenințare.

Dacă ar fi crezut că suntem o amenințare pentru Rusia, nu ar fi golit districtul militar Leningrad ca să invadeze Ucraina", a afirmat generalul Grynkewich.

Un avion F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia

Un avion militar românesc care face parte dintr-o misiune NATO a doborât, marți, o dronă aflată în spațiul aerian al Estoniei, a declarat ministrul Apărării din această țară, Hanno Pevkur, citat de Reuters.

Ulterior, doborârea dronei de către aparatul românesc a fost confirmată și de Ministerul Apărării de la București.

"O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO, a doborât marţi, 19 mai, o dronă în spaţiul aerian estonian.

Astfel, astăzi, în jurul orei 11:00, două aeronave F-16 din Detaşamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliţie Aeriană în spaţiul aerian din zona de responsabilitate. Piloţii au identificat ţinta şi au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare şi minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă", anunţă MApN într-un comunicat de presă.

Detaşamentul Carpathian Vipers, format din aproximativ 100 de militari şi şase aeronave F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, la baza aeriană Siauliai. Acesta asigură misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026. Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.