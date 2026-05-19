Actorul Eric Roberts a vizitat şantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

sursa foto: Agerpres

Actorul american Eric Roberts a vizitat marți șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București. Clădirea, finanțată integral din donații private prin Fundația Metropolis, va trata copii începând de la doi ani, cu patologii de la adicții până la tulburări de neurodezvoltare. Din cele 16,5 milioane de euro necesare, au fost strânse până acum 6 milioane – suficient pentru structura de rezistență, dar mai sunt nevoie de peste 10 milioane pentru finalizare, relatează Agerpres.

› Vezi galeria foto ‹

Roberts a vizitat șantierul alături de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, și de Eduard Irimia, co-fondator și președinte I Success Awards. Prezența actorului la București este legată de participarea sa la I Success Special Edition – Red Carpet Experience, o platformă care reunește companii și personalități implicate în cauze sociale. Ediția din acest an este realizată în parteneriat cu Fundația Metropolis, iar Roberts susține și campania Autism Awareness, promovată internațional prin I Success.

„Prezența lui Eric Roberts pe șantierul nostru nu este doar un gest de solidaritate – este o dovadă că proiectele cu suflet traversează granițe. Când oameni de talia lui aleg să fie alături de noi, mesajul ajunge acolo unde noi singuri nu am putea să-l ducem. Iar pentru copiii care vor beneficia de această clinică, fiecare voce în plus înseamnă o șansă în plus”, a declarat Codin Maticiuc.

De ce e nevoie de o clinică nouă

Actuala secție de psihiatrie pediatrică de la „Obregia” funcționează într-o clădire veche de peste un secol, compartimentată conform standardelor de acum 100 de ani și greu de adaptat la nevoile actuale ale pacienților și familiilor lor, a explicat Florina Rad, medic-șef de secție.

Problema nu e doar infrastructura, ci și accesul. În multe județe din România nu există medici de psihiatrie pediatrică, iar serviciile de sănătate mintală sunt concentrate aproape exclusiv în orașele mari.

„În România, serviciile de sănătate mintală sunt cantonate în marile orașe, sunt centrate pe spitale, în județele limitrofe din jurul Bucureștiului nu există, sunt județe fără medici de psihiatrie pediatrică și atunci majoritatea copiilor cu probleme de sănătate mintală vin spre București, iar în funcție de patologie sau de gradul de severitate, către clinica noastră”, a declarat Florina Rad.

Ce va cuprinde noua clinică

Clădirea va avea aproximativ 3.900 de metri pătrați utili, pe o structură subsol plus parter plus patru etaje, concepută astfel încât tratamentul, recuperarea și terapia să se desfășoare sub același acoperiș, alături de zone educaționale și de sprijin emoțional pentru copii și familiile lor.

Clinica va avea 67 de paturi, distribuite în peste 40 de saloane cu câte două paturi și grupuri sanitare proprii, peste 20 de săli de terapie și o secție separată, cu nouă paturi, dedicată adolescenților cu adicții de substanțe interzise. Va trata copii cu toate tipurile de patologie psihiatrică, începând de la vârsta de doi ani.

Cât costă și de câți bani mai e nevoie

Investiția totală este estimată la 16,5 milioane de euro. Fundația Filantropică Metropolis a strâns până acum 6 milioane de euro din donații și sponsorizări, sumă care a acoperit ridicarea structurii de rezistență. Pentru finalizarea proiectului – instalații, dotări, amenajări interioare – mai sunt necesare peste 10 milioane de euro.