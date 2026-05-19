Buldozerele se luptă cu nămeții de cinci metri pe Transfăgărășan: "Sperăm să terminăm la mijlocul lui iunie". Imagini incredibile

Modificat la 21:25 19 Mai 2026

Publicat la 21:23 19 Mai 2026

1 minut de citit Publicat la 21:23 19 Mai 2026 Modificat la 21:25 19 Mai 2026

Lucrările de deszăpezire pe DN7C - Transfăgărășan au ajuns în cel mai dificil punct al intervenției, au anunțat, marți seara, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov într-o postare pe pagina de Facebook.

Este vorba despre cel mai mare culoar de avalanșe de pe traseu, unde stratul de zăpadă depășește cinci metri.

Potrivit DRDP Brașov, zăpada este amestecată cu bolovani aduși de avalanșe de pe versanți, ceea ce îngreunează intervenția utilajelor.

› Vezi galeria foto ‹

"În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri", a precizat instituția citată.

Drumarii spun că intervențiile continuă într-un ritm susținut, cu ajutorul utilajelor grele, obiectivul fiind redeschiderea circulației până la mijlocul lunii iunie.

Accesul pe DN7C - Transfăgărășan este închis pe porțiunea de drum cuprinsă între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac.

Turiștii pot urca la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgărașului, numai cu telecabina.

La stația meteo de la Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară 55 de centimetri, conform meteorologilor.