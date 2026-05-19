Se modifică modul de calcul al rovinietei: Șoferii vor plăti taxa de drum în funcţie de norma de poluare EURO

4 minute de citit Publicat la 17:53 19 Mai 2026 Modificat la 18:32 19 Mai 2026

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică modul de calcul al rovinietei. Se introduce un sistem diferențiat în funcție de categoria vehiculului, norma de poluare EURO și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Potrivit Antena 3 CNN, noul sistem aplică principiul "poluatorul plătește", astfel că taxa va fi stabilită în funcție de nivelul de emisii al vehiculului și de perioada de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Sistemul propus introduce o taxare diferențiată, în care vehiculele mai puțin poluante, precum cele electrice sau Euro 6, vor beneficia de tarife mai reduse, în timp ce vehiculele mai vechi, încadrate în Euro 3 sau inferior, vor plăti mai mult.

În plus, modul de calcul ține cont atât de nivelul de emisii, cât și de categoria vehiculului și de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Valoarea rovinietei va fi stabilită în funcție de trei criterii principale: categoria vehiculului, norma de poluare EURO și durata de utilizare a drumurilor naționale din România.

Potrivit proiectului, această perioadă include atât circulația, cât și staționarea pe rețeaua de drumuri naționale, iar sistemul introduce diferențieri clare între vehiculele noi și cele mai poluante.

Pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu până la 9 locuri, rovinieta pornește de la 22 de lei pentru o zi și 254 de lei pentru un an în cazul vehiculelor electrice sau Euro 6, iar pentru vehiculele Euro 3 sau inferior, preţurile vor fi mai mari cu 30% şi vor ajunge la 330 de lei pe an.

Pentru transportul de marfă și transportul de persoane de capacitate mai mare, tarifele cresc semnificativ și pot depăși 4.000 de lei anual, în funcție de categoria vehiculului și de perioada de utilizare. Potrivit proiectului de ordin, tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, iar ulterior vor fi actualizate anual în funcție de inflație.

Clasificarea rovinietei în funcție de categoria vehiculului

Au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel:

Vehicule de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturism;

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone;

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto);

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto).

Clasificarea rovinietei în funcție de clasa de emisii poluante vehiculului

Și din acest punct de vedere au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel:

clasa de emisii poluante Euro VI;

clasa de emisii poluante Euro V – IV;

clasa de emisii poluante Euro III – 0.

Pentru vehiculele electrice se aplică nivelul rovinietei prevăzut pentru vehiculele care au clasa de emisii cea mai puțin poluantă (Euro VI).

“Vehiculul electric este acel autovehicul înmatriculat echipat cu cel puțin un dispozitiv de stocare a energiei electrice (baterie, condensator), care utilizează unul sau mai multe motoare electrice pentru propulsie, alimentat din surse externe sau interne, în locul unui motor cu ardere internă sau un ansamblu format dintr-un vehicul electric şi semiremorcă ori remorcile tractate de acesta", se precizează în proeictul ordinului de ministru.

Rovinieta pentru un vehicul Euro V – IV a fost calculată prin majorarea cu 15% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI, iar rovinieta pentru un vehicul Euro III – 0 a fost calculată prin majorarea cu 30% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI.

Care vor fi noile prețuri

În anexa proiectului de ordin se prevede că în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și al autoturismelor, pentru vehiculele electrice și cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 lei pentru un an.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

În ceea ce privește vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone, prețurile rovinietei vor fi cuprinse între 52 și 67 lei pe o zi, 69 și 90 lei pentru 10 zile, 110 și 143 lei pentru 30 de zile, 173 și 225 lei pentru 60 de zile și 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an.

Pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an.