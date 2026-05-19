Politico: Da, Trump chiar ar putea ataca Cuba. Iată cum

Publicat la 18:18 19 Mai 2026 Modificat la 18:18 19 Mai 2026

Președintele SUA, Donald Turmp, în mijlocul militarilor americani. Foto: Getty Images

Administrația Trump ia în calcul ideea inițierii unor acțiuni militare în Cuba și dă semne că e din ce în ce mai dornică să ia o decizie în acest sens, se arată într-un editorial semnat în Politico de către principalul corespondent pe politică externă al publicației americane. Donald Trump a calificat marți Cuba drept „un stat eșuat”, care „are nevoie de ajutor”.

„Cuba este un stat eșuat”, a declarat marți Donald Trump, într-un discurs ținut la Casa Albă. „Mulți americani au rude acolo. (Cuba) este o țară care are nevoie de ajutor”, a adăugat președintele SUA.

Până acum câteva luni, Washingtonul se limita doar la a pune presiune economică și diplomatică asupra regimului comunist de la Havana.

Astfel, din ianuarie, administrația Trump a restricționat transporturile de petrol către insula comunistă, ca parte a unei campanii mai ample de a impune schimbări politice în această țară.

Între timp, președintele Trump și apropiații săi au devenit între timp extrem de frustrați de faptul că toată această campanie nu duce la rezultatele scontate, mai exact provocarea unor „reforme economice și politice profunde” în Cuba.

În aceste condiții, opțiunea militară începe să fie tot mai serios luată în calcul, au declarat pentru Politico oficiali americani aflați la curent cu ultimele discuții dintre Washington și Havana.

„Starea de spirit s-a schimbat, clar”, a declarat una dintre sursele citate. „Ideea inițială era că actuala conducere politică a Cubei este slabă și că sancțiunile, blocada petrolului și victoriile militare din Venezuela și Iran i-ar forța astfel pe politicienii cubanezi să accepte o înțelegere cu SUA. Între timp, războiul din Iran a luat-o razna, iar cubanezii se dovedesc a fi mult mai duri decât se credea. Prin urmare, opțiunea militară e acum pe masă”.

Cuba e condusă de Raul Castro, 94 de ani, fratele mai mare al fostului dictator Fidel Castro. Politico arată că SUA intenționează să-l condamne pe Raul Castro, măsură ce a dat naștere unor speculații că americanii ar încerca o operațiune militară „de extracție” după modelul deja utilizat în Venezuela, de la începutul acestui an, când președintele Nicolas Maduro a fost răpit și adus în fața justiției americane.

Planificatorii militari americani au mai multe opțiuni, din care două scenarii par cel mai probabile: un atac aerian care să „sperie” regimul cubanez și să-l forțeze să accepte concesii, sau o invazie terestră în toată regula.

Principalele planuri ale armatei SUA. Cuba a cumpărat deja 300 de drone militare, în așteptarea unui atac

Astfel, Comandamentul Sudic al armatei SUA a elaborat în ultimele săptămâni mai multe planuri legate de o posibilă intervenție militară în Cuba.

Liderii politici americani deja transmit mesaje amenințătoare, care par să anticipeze o astfel de intervenție militară. Astfel, într-un interviu acordat Fox News săptămâna trecută, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio - care e și consilierul lui Trump pe probleme de securitate națională - a declarat că SUA „le va acorda (cubanezilor) o șansă, chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla, iar traiectoria pe care se află în prezent Cuba nu se va schimba, atâta vreme cât actuala conducere e la putere”.

Între timp, Cuba a cumpărat peste 300 de drone militare și a început recent să discute planuri de folosire a acestora pentru a ataca baza americană de la Guantanamo Bay, nave militare americane și, posibil, Key West, Florida, aflată la 145 km nord de Havana, potrivit unor informații clasificate

Informațiile — care ar putea deveni un pretext pentru o acțiune militară americană — arată măsura în care administrația Trump vede Cuba drept o amenințare, din cauza evoluțiilor din domeniul războiului cu drone și a prezenței unor consilieri militari iranieni la Havana, a spus un oficial american de rang înalt.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit joi în Cuba și i-a avertizat direct pe oficialii de acolo să nu acționeze ostil față de SUA. De asemenea, i-a îndemnat să renunțe la guvernarea autoritară pentru a pune capăt sancțiunilor americane care au paralizat economia cubaneză, a declarat pentru Axios un oficial CIA.