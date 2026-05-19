Scandal internațional după ce Israelul a arestat-o pe sora președintei din Irlanda. Guvernul de la Dublin a recunoscut Palestina

1 minut de citit Publicat la 16:36 19 Mai 2026 Modificat la 16:36 19 Mai 2026

Manifestație a activiștilor pro-Gaza în Dublin (foto, stânga). Israelul a arestat-o pe sora președintei irlandeze Catherine Connolly (foto, dreapta). Sursă foto: Getty Images, Profimedia Images

Liderii politici irlandezi au condamnat, marți, arestarea de către Israel a medicului Margaret Connolly, sora președintei irlandeze Catherine Connolly.

Aceasta participa, alături de alți cetățeni irlandezi, la o misiune umanitară a noii flotile cu ajutoare pentru Fâșia Gaza, relatează dpa, citată de Agerpres.

Șase dintre participanți au fost reținuți de forțele israeliene.

Premierul irlandez Micheal Martin a declarat că este "greși și inacceptabil" faptul că cetățenii irlandezi, între care și sora președintei Irlandei, au fost reținuți de forțele israeliene.

El a calificat acțiunile Israelului în apele internaționale împotriva flotilei umanitare drept "inacceptabile" și a adăugat că oamenii au dreptul să protesteze și să participe la o misiune care evidențiază problema umanitară "șocantă" din Fâșia Gaza.

Israelul a interceptat 10 ambarcațiuni din flotila umanitară

Flotila Global Sumud a anunțat că 10 nave dintr-o flotilă de 60 de ambarcațiuni au fost interceptate, luni, în apele internaționale și reținute de forțele israeliene la scurt timp după ora 09:00.

Reprezentanții flotilei au menționat că au pierdut contactul cu ambarcațiunile interceptate.

Președinta irlandeză Catherine Connolly a catalogat incidentul drept "tulburător".

Ea s-a declarat mândră de sora ei, dar a spus că este, în același timp, "foarte îngrijorată" pentru aceasta.

"În opinia mea, ceea ce a făcut Israelul este ilegal. Încalcă, după părerea mea, dreptul internațional", a reacționat, la rândul său, vicepremierul irlandez Simon Harris.

Vicepremier irlandez: Israelul nu-i pasă ce spune comunitatea internațională

"Știm, de prea multă vreme, că Israelului nu-i pasă prea mult de ce spun oamenii", a răspuns el când a fost întrebat dacă guvernul irlandez ar trebui să discute cu Israelul în privința detenției surorii președintei.

Harris a subliniat că, "din păcate, Israelul pare să ignore condamnarea comunității internaționale".

Alături de Spania, Irlanda a fost printre cei mai vocali critici din Europa ai războiului condus de Israel în Gaza.

Dublin a recunoscut Palestina ca "stat suveran și independent" în mai 2024.