Vicepremierul Oana Gheorghiu cere restructurări la Metrorex: "Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie"

2 minute de citit Publicat la 16:28 19 Mai 2026 Modificat la 16:28 19 Mai 2026

Oana Gheorghiu propune un management de redresare și o reorganizare profundă a companiei. FOTO: Hepta

Vicepremierul Oana Gheorghiu a scris marți pe Facebook că principalele probleme ale Metrorex sunt cauzate de ani întregi de management ineficient, blocaje sindicale și lipsa reformelor structurale, care au dus la acumularea unui deficit de peste un miliard de lei. Potrivit acesteia, "nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în interiorul sistemului".

“Metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit. În toate marile orașe ale lumii, transportul public este subvenționat și este perfect normal să fie așa. Însă în același timp: deficitul cumulat în perioada 2018–2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei; costul real al unei călătorii este mult mai mare decât prețul real al unei călătorii; compania plătește aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanță, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei; beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată”, a scris Oana Gheorghiu.

Oficialul propune un management de redresare și o reorganizare profundă a companiei, înainte ca eventualele majorări de tarife să fie discutate.

În loc să pregătească Metrorex pentru viitor, managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat, a mai spus Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu acuză că sindicaliștii controlează angajările la Metrorex

Ea a precizat că prevederi din contractul colectiv de muncă au făcut extrem de dificilă aducerea de oameni noi și competenți din exterior: angajările se fac doar cu acordul sindicatului; promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior; managementul ajunge să negocieze permanent decizii operaționale care ar trebui asumate managerial.

“Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formați în interiorul aceluiași sistem, fără competiție reală și fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe”, precizează Oana Gheorghiu.

Ea a mai precizat că Metrorex deţine terenuri, spaţii şi baze sportive insuficient valorificate, contractele importante generează litigii şi riscuri financiare, iar deciziile importante sunt blocate luni întregi între management, minister şi sindicat.

"Iar nota de plată vine întotdeauna: prin infrastructură care se degradează; prin presiune pe bugetul public; prin servicii mai slabe pentru călători; sau prin ideea că singura soluţie este creşterea preţului biletului", a mai declarat Oana Gheorghiu, adăugând că, deşi probabil că la un moment dat şi preţul biletului va trebui discutat onest, "nu poţi cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curăţenie în interiorul sistemului".

"De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experienţă reală în restructurare şi transformare organizaţională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania şi să o readucă pe o direcţie sustenabilă. Altfel spus, o intervenţie profesionistă, făcută în interesul companiei şi al călătorilor. Pentru că Metrorex nu aparţine unui partid, ci oamenilor care aşteaptă în fiecare dimineaţă pe peron şi care au dreptul la un sistem administrat responsabil", a mai scris Gheorghiu în postarea de pe Facebook.

Mesajul ei vine după ce, pe 11 mai, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, anunţa că a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor statului român pentru ca la Metrorex "să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi".